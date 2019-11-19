2019-11-19T11:26:40+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

«Всё в дыму, непонятно куда идти, света нет»: пожар в высотке

Говорит КалининградГоворит Калининград

Подробности пожара в жилом доме на Сельме и советы, как защитить свою квартиру от огня

«Открыл дверь и понял, что путей отхода нет» - о пожаре в многоэтажке

00:00
00:00

00:15 «открыл дверь и понял, что путей отхода нет»: что творилось на верхних этажах на Челнокова

00:21 «лишь одна пожарная машина смогла подъехать»: МЧС о том, как проходило тушение пожара и что делать, чтобы защитить свою квартиру от пожара

00:32 «у нас всё больше и больше квартир, где живут одинокие люди»: ещё одна история про пожар в жилом доме

00:42 «не только не задумываются о пожарной безопасности, но и нарушают её»: типичные ошибки жильцов многоквартирного дома

00:47 «у меня дома стоят три огнетушителя»: мнение бывшего пожарного дружинника

00:52 «ответственность за содержание общего имущества несёт УК»: советы юриста, как добиться возмещения морального и материального ущерба от пожара

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: пожар на Челнокова.Почему наши дома не защищают нас от пожара? Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 138.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Легкоатлетка из Калининграда завоевала путевку на Паралимпийские игры 2020 года
На трассе «Калининград – Нестеров» в жутком ДТП погиб 56-летний мужчина
В Калининграде уничтожат 2 тонны санкционных продуктов
Калининградец заплатит почти полмиллиона рублей за разбитую рекламу АЗС
В Калининграде на ул. Орудийной на деревянный храм подняли золотой купол
На месте пожара в Славском районе обнаружен труп
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего школьника
Область выделила 8,8 млн рублей на ремонт ДС «Янтарный»
В Калининграде бесплатно выступит джазовый музыкант из Берлина
Калининградские спортсмены выиграли всероссийские соревнования по рукопашному бою
На водителя «Ауди 8» завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими на мамоновской трассе
Калининградский минздрав: возможны сбои в записи к врачу
Мошенник из Подмосковья похитил с карты калининградки 2 млн рублей
Житель Нестерова получил 240 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение
Игра калининградских разработчиков вошла в шорт-лист премии Google Play
В Калининграде на мини-рынке ограбили 87-летнего пенсионера
Саперы Балтфлота вывезли из Чкаловска шесть боеприпасов времен войны