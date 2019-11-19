«Всё в дыму, непонятно куда идти, света нет»: пожар в высотке
Подробности пожара в жилом доме на Сельме и советы, как защитить свою квартиру от огня
«Открыл дверь и понял, что путей отхода нет» - о пожаре в многоэтажке
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ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: пожар на Челнокова.Почему наши дома не защищают нас от пожара? Телефон прямого эфира: 92-10-72