«Всё в дыму, непонятно куда идти, света нет»: пожар в высотке

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-19T11:26:40+03:00

«Открыл дверь и понял, что путей отхода нет» - о пожаре в многоэтажке 00:00 00:00

00:15 «открыл дверь и понял, что путей отхода нет»: что творилось на верхних этажах на Челнокова

00:21 «лишь одна пожарная машина смогла подъехать»: МЧС о том, как проходило тушение пожара и что делать, чтобы защитить свою квартиру от пожара

00:32 «у нас всё больше и больше квартир, где живут одинокие люди»: ещё одна история про пожар в жилом доме

00:42 «не только не задумываются о пожарной безопасности, но и нарушают её»: типичные ошибки жильцов многоквартирного дома

00:47 «у меня дома стоят три огнетушителя»: мнение бывшего пожарного дружинника

00:52 «ответственность за содержание общего имущества несёт УК»: советы юриста, как добиться возмещения морального и материального ущерба от пожара