2019-11-20T11:03:10+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

«В Калининграде они просто боги»: за что мы любим Depeche Mode

Говорит КалининградГоворит Калининград

Почему в Калининграде такой интерес к британской группе: в городе ежегодно проходят съезды фанатов Depeche Mode, музыкантам предлагают поставить памятник

Если оценивать реально, то концерт DM в Калининграде – это бред

00:00
00:00

00:15 «Ну, во-первых, это красиво»: о традиции проводить в Калининграде съезды фанатов DM

00:21 «Это туристический магнит»: об идее поставить в Калининграде памятник DM

00:42 «Если найдётся сумасшедший человек, то это не проблема»: о концерте DM в Калининграде

Скачать передачу [mp3, 134.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Задержан калининградец, зверски избивший посетителя ночного клуба
Под Гурьевском в лобовую столкнулись «Тойота» и «Форд»
Квартиры или деньги: Область выделила Советску 33 млн рублей на расселение «дома на таможне»
Очевидцы сообщили о сбитом ребенке на ул. Горького в Калининграде
Балтийскому морю угрожает бактерия, которую уже прозвали «пожирателем плоти»
Калининградская полиция раскрыла кражу на футбольном матче
В Калининграде открывается бесплатная киношкола
В Калининграде в среду свыше 10 улиц остались без воды
В Калининграде «Форд» выехал тротуар и сбил пешехода
Калининградца задержали за попытку доставить в колонию телефоны и сим-карты
В Черняховске после капремонта открыли детский сад на 238 мест
В Голдапе калининградец на «Фольксвагене» съехал в кювет из-за выбежавших на дорогу косуль
Калининградцу не удалось обжаловать приговор за пьяное ДТП в Белоруссии
В Пионерском по требованию прокуратуры закрыли мини-отель в многоквартирном доме
Пропавшего 20-летнего калининградца нашли мертвым
В Калининграде конфликт двух продавцов фруктами закончился поножовщиной
В Калининградской области снизили прожиточный минимум