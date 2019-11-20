«В Калининграде они просто боги»: за что мы любим Depeche Mode

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-20T11:03:10+03:00

Если оценивать реально, то концерт DM в Калининграде – это бред 00:00 00:00

00:15 «Ну, во-первых, это красиво»: о традиции проводить в Калининграде съезды фанатов DM

00:21 «Это туристический магнит»: об идее поставить в Калининграде памятник DM

00:42 «Если найдётся сумасшедший человек, то это не проблема»: о концерте DM в Калининграде