«В Калининграде они просто боги»: за что мы любим Depeche Mode
Почему в Калининграде такой интерес к британской группе: в городе ежегодно проходят съезды фанатов Depeche Mode, музыкантам предлагают поставить памятник
Если оценивать реально, то концерт DM в Калининграде – это бред
00:15 «Ну, во-первых, это красиво»: о традиции проводить в Калининграде съезды фанатов DM
00:21 «Это туристический магнит»: об идее поставить в Калининграде памятник DM
00:42 «Если найдётся сумасшедший человек, то это не проблема»: о концерте DM в Калининграде