Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Неделя в очередях, ударение в слове «наркодиспансер» и погода на выходные
Очередь и наркодиспансер: выбираем слово недели
00:14 – рубрика «Стеклянный, оловянный деревянный»: «кто последний» или «кто крайний» и что не так с выражениями «коллеги по работе» и «минута времени»
00:32 – опрос: что калининградцы успели сделать на этой неделе
00:38 – прогноз погоды на выходные
00:42 – Россия-мать издалека испытывает шок: билеты на матч «Балтики» за оригинальное продолжение стихотворной строки
00:49 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: давка на Барнаульской, новая улица Горького и «Пятёрочка»
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: итоги недели.Очереди к наркологу, рубрика Стеклянный, оловянный, деревянный и конкурс Билеты за стихотворение . Оригинально и в рифму продолжите строчку из гимна ФК Балтика: Россия-мать издалека испытывает шок...