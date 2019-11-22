Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-22T11:21:14+03:00

Очередь и наркодиспансер: выбираем слово недели 00:00 00:00

00:14 – рубрика «Стеклянный, оловянный деревянный»: «кто последний» или «кто крайний» и что не так с выражениями «коллеги по работе» и «минута времени»

00:32 – опрос: что калининградцы успели сделать на этой неделе

00:38 – прогноз погоды на выходные

00:42 – Россия-мать издалека испытывает шок: билеты на матч «Балтики» за оригинальное продолжение стихотворной строки

00:49 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: давка на Барнаульской, новая улица Горького и «Пятёрочка»