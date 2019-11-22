2019-11-22T11:21:14+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Неделя в очередях, ударение в слове «наркодиспансер» и погода на выходные

Очередь и наркодиспансер: выбираем слово недели

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00:14 – рубрика «Стеклянный, оловянный деревянный»: «кто последний» или «кто крайний» и что не так с выражениями «коллеги по работе» и «минута времени»

00:32 – опрос: что калининградцы успели сделать на этой неделе

00:38 – прогноз погоды на выходные

00:42 – Россия-мать издалека испытывает шок: билеты на матч «Балтики» за оригинальное продолжение стихотворной строки

00:49 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: давка на Барнаульской, новая улица Горького и «Пятёрочка»

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: итоги недели.Очереди к наркологу, рубрика Стеклянный, оловянный, деревянный и конкурс Билеты за стихотворение . Оригинально и в рифму продолжите строчку из гимна ФК Балтика: Россия-мать издалека испытывает шок...

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