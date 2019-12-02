В среднем поиск работы занимает 3 месяца, или Как найти работу мечты
Как узнать, сколько вы стоите, кому сейчас тяжелее всех найти работу и почему учиться нужно в любом возрасте – рассказывает Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу
О поисках работы: Нельзя лежать и ждать, когда тебя позовут
00:19 кому сейчас тяжелее всего найти работу
00:26 как нельзя искать работу
00:44 самые востребованные профессии в Калининграде
00:47 как правильно говорить с работодателем о повышении зарплаты
00:53 как узнать сколько вы стоите
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: как найти работу мечты.В студии радио КП руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова. Телефон прямого эфира: 92-10-72