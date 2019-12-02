В среднем поиск работы занимает 3 месяца, или Как найти работу мечты

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-02T10:27:53+03:00

О поисках работы: Нельзя лежать и ждать, когда тебя позовут 00:00 00:00

00:19 кому сейчас тяжелее всего найти работу

00:26 как нельзя искать работу

00:44 самые востребованные профессии в Калининграде

00:47 как правильно говорить с работодателем о повышении зарплаты

00:53 как узнать сколько вы стоите