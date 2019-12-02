2019-12-02T10:27:53+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

В среднем поиск работы занимает 3 месяца, или Как найти работу мечты

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как узнать, сколько вы стоите, кому сейчас тяжелее всех найти работу и почему учиться нужно в любом возрасте – рассказывает Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу

О поисках работы: Нельзя лежать и ждать, когда тебя позовут

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00:19 кому сейчас тяжелее всего найти работу

00:26 как нельзя искать работу

00:44 самые востребованные профессии в Калининграде

00:47 как правильно говорить с работодателем о повышении зарплаты

00:53 как узнать сколько вы стоите

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: как найти работу мечты.В студии радио КП руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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