«Не должно быть болевых ощущений при самомассаже»
Как сохранить здоровье позвоночника? Простые советы на каждый день даёт врач-невролог Руслан Сибагатуллин
Невролог: у 80% проблемы со спиной, просто некоторые еще не знают об этом
11 минута: главная ошибка тех, кто висит на перекладине
20 минута: как правильно сидеть тем, у кого сидячая работа
25 минута: что делают калининградцы, чтобы спина не болела
30 минута: как правильно делать самомассаж
40 минута: как водителям беречь свою спину
44 минута: почему на животе лучше не спать
47 минута: что такое волновая гимнастика и чем она полезна
50 минута: гимнастика для шеи
ВИДЕО по ссылке https://www.facebook.com/GovoritKaliningrad/videos/561196687772672