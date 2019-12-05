«Не должно быть болевых ощущений при самомассаже»

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-05T10:31:13+03:00

Невролог: у 80% проблемы со спиной, просто некоторые еще не знают об этом 00:00 00:00

11 минута: главная ошибка тех, кто висит на перекладине

20 минута: как правильно сидеть тем, у кого сидячая работа

25 минута: что делают калининградцы, чтобы спина не болела

30 минута: как правильно делать самомассаж

40 минута: как водителям беречь свою спину

44 минута: почему на животе лучше не спать

47 минута: что такое волновая гимнастика и чем она полезна

50 минута: гимнастика для шеи

ВИДЕО по ссылке https://www.facebook.com/GovoritKaliningrad/videos/561196687772672