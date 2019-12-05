2019-12-05T10:31:13+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

«Не должно быть болевых ощущений при самомассаже»

Говорит Калининград. Руслан СибагатуллинГоворит Калининград. Руслан СибагатуллинФото: Василий МАСАЛЬСКИЙ

Как сохранить здоровье позвоночника? Простые советы на каждый день даёт врач-невролог Руслан Сибагатуллин

Невролог: у 80% проблемы со спиной, просто некоторые еще не знают об этом

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11 минута: главная ошибка тех, кто висит на перекладине

20 минута: как правильно сидеть тем, у кого сидячая работа

25 минута: что делают калининградцы, чтобы спина не болела

30 минута: как правильно делать самомассаж

40 минута: как водителям беречь свою спину

44 минута: почему на животе лучше не спать

47 минута: что такое волновая гимнастика и чем она полезна

50 минута: гимнастика для шеи

ВИДЕО по ссылке https://www.facebook.com/GovoritKaliningrad/videos/561196687772672

Скачать передачу [mp3, 131.7 МБ]
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