Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
«Слово недели», колбасный марафон и погода на выходные
Гололёд, гололедица и день жестянщика: выбираем слова недели
00:09 – рубрика «Коммунальная»: почему дороги Калининграда блестят, но не скользят
00:17 – как правильно «поскользнуться» или «подскользнуться» и чем гололёд отличается от гололедицы: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
00:30 – о проводах парусников «Крузенштерн» и «Седов» в кругосветное путешествие
00:34 – прогноз погоды на выходные
00:38 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»
00:52 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: массовое отравление лебедей и негативные отзывы о Калининграде
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