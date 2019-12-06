Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-06T17:19:18+03:00

Гололёд, гололедица и день жестянщика: выбираем слова недели 00:00 00:00

00:09 – рубрика «Коммунальная»: почему дороги Калининграда блестят, но не скользят

00:17 – как правильно «поскользнуться» или «подскользнуться» и чем гололёд отличается от гололедицы: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

00:30 – о проводах парусников «Крузенштерн» и «Седов» в кругосветное путешествие

00:34 – прогноз погоды на выходные

00:38 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»

00:52 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: массовое отравление лебедей и негативные отзывы о Калининграде