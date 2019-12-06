2019-12-06T17:19:18+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

«Слово недели», колбасный марафон и погода на выходные

Гололёд, гололедица и день жестянщика: выбираем слова недели

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00:09 – рубрика «Коммунальная»: почему дороги Калининграда блестят, но не скользят

00:17 – как правильно «поскользнуться» или «подскользнуться» и чем гололёд отличается от гололедицы: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

00:30 – о проводах парусников «Крузенштерн» и «Седов» в кругосветное путешествие

00:34 – прогноз погоды на выходные

00:38 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»

00:52 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: массовое отравление лебедей и негативные отзывы о Калининграде

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: колбасный марафон.Пятничная летучка : итоги недели, слово недели , колбасный марафон и погода на выходные. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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