Атрибуты опытного доктора: к нему на завтра не запишешься
Как выбрать зубного врача и сохранить при этом зубы?
Кривошеев: Мы ставим зубы на всю жизнь
00:19 почему появляется неправильный прикус и как он вредит организму
00:21 атрибуты опытного доктора
00:25 о пользе брекетов (спойлер: и дело даже не в красоте зубов)
00:30 боятся ли калининградцы лечить зубы
00:32 почему зубы мудрости лишние
00:35 что такое «межзубные сосочки» и как по ним отличить работу хорошего врача
00:43 о советских пломбах - рекордсменах
00:46 импланты с 10-летней гарантией и зубы на всю жизнь – оказывается, такое возможно
00:49 как выбрать зубную пасту и полезны ли электрические щетки
00:53 как понять, быстро ли приживётся имплант
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: чтобы зубы не болели.В студии главный врач Центра дентальной имплантологии Атлант Василий Кривошеев. Телефон прямого эфира: 92-10-72