2019-12-09T11:57:09+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Атрибуты опытного доктора: к нему на завтра не запишешься

Говорит Калининград. Василий КривошеевГоворит Калининград. Василий Кривошеев

Как выбрать зубного врача и сохранить при этом зубы?

Кривошеев: Мы ставим зубы на всю жизнь

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00:19 почему появляется неправильный прикус и как он вредит организму

00:21 атрибуты опытного доктора

00:25 о пользе брекетов (спойлер: и дело даже не в красоте зубов)

00:30 боятся ли калининградцы лечить зубы

00:32 почему зубы мудрости лишние

00:35 что такое «межзубные сосочки» и как по ним отличить работу хорошего врача

00:43 о советских пломбах - рекордсменах

00:46 импланты с 10-летней гарантией и зубы на всю жизнь – оказывается, такое возможно

00:49 как выбрать зубную пасту и полезны ли электрические щетки

00:53 как понять, быстро ли приживётся имплант

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: чтобы зубы не болели.В студии главный врач Центра дентальной имплантологии Атлант Василий Кривошеев. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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