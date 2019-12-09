Атрибуты опытного доктора: к нему на завтра не запишешься

9 Дек. 01:00 2019-12-09T11:57:09+03:00

Кривошеев: Мы ставим зубы на всю жизнь 00:00 00:00

00:19 почему появляется неправильный прикус и как он вредит организму

00:21 атрибуты опытного доктора

00:25 о пользе брекетов (спойлер: и дело даже не в красоте зубов)

00:30 боятся ли калининградцы лечить зубы

00:32 почему зубы мудрости лишние

00:35 что такое «межзубные сосочки» и как по ним отличить работу хорошего врача

00:43 о советских пломбах - рекордсменах

00:46 импланты с 10-летней гарантией и зубы на всю жизнь – оказывается, такое возможно

00:49 как выбрать зубную пасту и полезны ли электрические щетки

00:53 как понять, быстро ли приживётся имплант