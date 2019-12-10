Как посчитать аварийность, если оно вроде такси, а вроде не такси?

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-10T10:42:13+03:00

Таксист: Всё, что вы видите и на чём вы ездите, — нелегальные такси 00:00 00:00

00:03 ГИБДД: в Калининграде рост аварийности в пассажирских перевозках

00:17 почему легальных такси в Калининграде становится меньше, сколько стоит лицензия и как её получить

00:26 чем вредны агрегаторы: взгляд легального таксиста