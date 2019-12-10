Как посчитать аварийность, если оно вроде такси, а вроде не такси?
В России на 60% выросло количество ДТП с участием такси. Почему в Калининграде легальных такси становится меньше и чем опасна поездка с нелегалом?
Таксист: Всё, что вы видите и на чём вы ездите, — нелегальные такси
00:03 ГИБДД: в Калининграде рост аварийности в пассажирских перевозках
00:17 почему легальных такси в Калининграде становится меньше, сколько стоит лицензия и как её получить
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ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: опасно ли ездить на такси?.Аварий с участием машин такси становится всё больше. В России - рост на 60% по сравению с прошлым годом. С чем это связано? Телефон прямого эфира: 92-10-72