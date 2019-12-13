Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Слово недели, колбасный марафон и погода на выходные
#КалининградскиеСнежинки: выбираем слово недели
00:11 – рубрика «Коммунальная»: сколько мусора в неделю вывозят из города
00:17 – как правильно «порядка десяти человек» или «около десяти человек» и что такое лингвоответственность: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
00:37 – прогноз погоды на выходные
00:41 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»
00:54 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: #КалининградскиеСнежинки и фотографии из заброшенного дома
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