Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-13T10:27:53+03:00

#КалининградскиеСнежинки: выбираем слово недели 00:00 00:00

00:11 – рубрика «Коммунальная»: сколько мусора в неделю вывозят из города

00:17 – как правильно «порядка десяти человек» или «около десяти человек» и что такое лингвоответственность: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

00:37 – прогноз погоды на выходные

00:41 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»

00:54 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: #КалининградскиеСнежинки и фотографии из заброшенного дома