2019-12-13T10:27:53+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Слово недели, колбасный марафон и погода на выходные

#КалининградскиеСнежинки: выбираем слово недели

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00:11 – рубрика «Коммунальная»: сколько мусора в неделю вывозят из города

00:17 – как правильно «порядка десяти человек» или «около десяти человек» и что такое лингвоответственность: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

00:37 – прогноз погоды на выходные

00:41 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»

00:54 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: #КалининградскиеСнежинки и фотографии из заброшенного дома

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: колбасный марафон.Пятничная летучка : итоги недели, слово недели , колбасный марафон и погода на выходные. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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