Пятничная «летучка»: подводим итоги недели
Слово недели, колбасный марафон и погода на выходные
Ёлка, пресс-конференция и монпансье: выбираем слово недели
00:10 – рубрика «Коммунальная»: кто и как чистит городские остановки
00:16 – почему лучше представляться «Имя Фамилия», а не «Фамилия Имя» и что такое «здравица»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
00:30 – что калининградцы пишут Деду Морозу
00:36 – прогноз погоды на выходные
00:40 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»
00:49 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: опасные мандарины, неподвижный валидатор и «тёмная» в детском саду