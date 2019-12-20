Пятничная «летучка»: подводим итоги недели

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-20T11:03:20+03:00

Ёлка, пресс-конференция и монпансье: выбираем слово недели 00:00 00:00

00:10 – рубрика «Коммунальная»: кто и как чистит городские остановки

00:16 – почему лучше представляться «Имя Фамилия», а не «Фамилия Имя» и что такое «здравица»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

00:30 – что калининградцы пишут Деду Морозу

00:36 – прогноз погоды на выходные

00:40 – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»

00:49 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: опасные мандарины, неподвижный валидатор и «тёмная» в детском саду