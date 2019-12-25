2019-12-25T13:02:07+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Лайф в кайф, или Утро под саксофон

Говорит Калининград. Дуэт «Сказки Грим»Говорит Калининград. Дуэт «Сказки Грим»Фото: Александр КАТЕРУША

Создаём новогоднее настроение и подводим музыкальные итоги года вместе с дуэтом «Сказки Грим»

Дуэт «Сказки Грим»: Принимайте каждый день с улыбкой!

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06:01 Макс Барских – Туманы

13:25 Потап и Настя – Хуторянка

17:24 Леприконсы – Хали-гали

30:24 Zivert – Life

39:30 Лобода – Суперзвезда

46:05 Zdob Si Zdub – Видели ночь

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: утро под саксофон.Музыкальные итоги года подводим вместе с дуэтом Сказки Грим : Ольга Грим (вокал) и Дмитрий Тетель (саксофон) Плейлист: Барских Туманы София Ротару Хуторянка Леприконсы Хали-гали Zivert Life Лобода Суперзвезда Zdob Si Zdub Видели ночь

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