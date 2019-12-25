Лайф в кайф, или Утро под саксофон
Создаём новогоднее настроение и подводим музыкальные итоги года вместе с дуэтом «Сказки Грим»
Дуэт «Сказки Грим»: Принимайте каждый день с улыбкой!
06:01 Макс Барских – Туманы
13:25 Потап и Настя – Хуторянка
17:24 Леприконсы – Хали-гали
30:24 Zivert – Life
39:30 Лобода – Суперзвезда
46:05 Zdob Si Zdub – Видели ночь
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: утро под саксофон.Музыкальные итоги года подводим вместе с дуэтом Сказки Грим : Ольга Грим (вокал) и Дмитрий Тетель (саксофон) Плейлист: Барских Туманы София Ротару Хуторянка Леприконсы Хали-гали Zivert Life Лобода Суперзвезда Zdob Si Zdub Видели ночь