Внеплановая «летучка»: подводим итоги года

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-26T10:31:33+03:00

Киевская, двухъяростный и валидатор: выбираем слово года 00:00 00:00

12 минута – рубрика «Коммунальная»: в Калининграде впервые город чистят украшенные гирляндами уборочные машины

16 минута – «электроник», «эротический автобус», «просто спросить» и другие… какими словами и выражениями запомнится 2019 год

28 минута – В этом году в Калининграде… как продолжают эту фразу калининградцы

38 минута – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»

43 минуты – обзор позитивных историй года с порталом Клопс.ру: фото с заброшенного чердака, кот Жора и синеволосая Клопсита