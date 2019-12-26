2019-12-26T10:31:33+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Внеплановая «летучка»: подводим итоги года

Говорит КалининградГоворит Калининград

Слово года, самое позитивное событие года и колбасный марафон

Киевская, двухъяростный и валидатор: выбираем слово года

00:00
00:00

12 минута – рубрика «Коммунальная»: в Калининграде впервые город чистят украшенные гирляндами уборочные машины

16 минута – «электроник», «эротический автобус», «просто спросить» и другие… какими словами и выражениями запомнится 2019 год

28 минута – В этом году в Калининграде… как продолжают эту фразу калининградцы

38 минута – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»

43 минуты – обзор позитивных историй года с порталом Клопс.ру: фото с заброшенного чердака, кот Жора и синеволосая Клопсита

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: колбасный марафон.Внеплановая пятничная летучка : итоги года, слово года и колбасный марафон. Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 130.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Калининграде прорвало гидрант на Советском проспекте
Семь семей-аварийщиков в Черняховске получили новые квартиры
Мэрия Калининграда за два года выдала 165 порубочных билетов на более чем 6 тысяч деревьев и кустарников
Два человека пострадали в ДТП на трассе Советск-Гусев
Минобороны доставит в Калининград ко Дню Победы агитпоезд
В Калининграде до вечера отключили воду на пяти улицах
Жительница Пионерского нашла котят в мусорке
Алиханов выразил соболезнование в связи со смертью Махмута Гареева
ГИБДД: На балтийском шоссе сбили 15-летнюю девочку на «зебре»
Власти Советска решили не устраивать новогодний фейерверк
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадали два человека
В Калининграде открывается новый детсад на 185 мест
Прокуратура потребовала возобновить работу бани в Озерске
В калининградский Центр тушения лесных пожаров поступила новая техника
На ул. Дзержинского в Калининграде сбили женщину на «зебре»
Прокуратура: В калининградской школе обнаружили просроченный продукт
Калининградец повесил собаку во дворе дома, не сумев пристроить ее в "добрые руки"
Калининградская полиция ликвидировала крупный канал поставки карфентанила в регион
Очевидцы сообщили о сбитом пешеходе на Балтийском шоссе
В Советске снова открыли фонтан в декабре
В Калининграде мошенник из Челябинска пытался украсть деньги по поддельному платежному поручению
Около ДС «Янтарный» на Сельме организовали две новые остановки