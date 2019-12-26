Внеплановая «летучка»: подводим итоги года
Слово года, самое позитивное событие года и колбасный марафон
Киевская, двухъяростный и валидатор: выбираем слово года
12 минута – рубрика «Коммунальная»: в Калининграде впервые город чистят украшенные гирляндами уборочные машины
16 минута – «электроник», «эротический автобус», «просто спросить» и другие… какими словами и выражениями запомнится 2019 год
28 минута – В этом году в Калининграде… как продолжают эту фразу калининградцы
38 минута – колбасный марафон: проверьте, сможете ли вы выиграть призы от компании «Альмак»
43 минуты – обзор позитивных историй года с порталом Клопс.ру: фото с заброшенного чердака, кот Жора и синеволосая Клопсита
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: колбасный марафон.Внеплановая пятничная летучка : итоги года, слово года и колбасный марафон. Телефон прямого эфира: 92-10-72