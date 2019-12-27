2019-12-27T15:15:37+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Итоги года с Алексеем Силановым

Говорит КалининградГоворит КалининградФото: Александр КАТЕРУША

Платная парковка в центре, расширение Советского проспекта, новые электробусы, ремонт Нарвской, а также многое другое и тост от мэра

Силанов: 2019 год был напряжённый, но интересный

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15:50 – о платных парковках в центре Калининграда (проект появится уже в следующем году)

19:11 – могилу Сергея Снегова приведут в порядок

20:25 – о капитальном ремонте улиц Катина и Ломоносова

24:18 – о раздельном сборе мусора в Калининграде

25:32 – о расширении Советского проспекта: когда начнутся работы

26:43 – когда в Калининграде поедут первые электробусы

33:03 – о судьбе двухъярусного моста

34:20 – об огромной луже на Фестивальной аллее (между Леонова и Комсомольской)

44:53 – как мэр продолжил фразу «В этом году в Калининграде…»

49:03 – о ремонте тротуаров на Нарвской

52:38 – о проекте «Чистое небо», который избавит горожан от проводов над головами

56:06 – тост мэра

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