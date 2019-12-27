Итоги года с Алексеем Силановым

СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-27T15:15:37+03:00

Силанов: 2019 год был напряжённый, но интересный 00:00 00:00

15:50 – о платных парковках в центре Калининграда (проект появится уже в следующем году)

19:11 – могилу Сергея Снегова приведут в порядок

20:25 – о капитальном ремонте улиц Катина и Ломоносова

24:18 – о раздельном сборе мусора в Калининграде

25:32 – о расширении Советского проспекта: когда начнутся работы

26:43 – когда в Калининграде поедут первые электробусы

33:03 – о судьбе двухъярусного моста

34:20 – об огромной луже на Фестивальной аллее (между Леонова и Комсомольской)

44:53 – как мэр продолжил фразу «В этом году в Калининграде…»

49:03 – о ремонте тротуаров на Нарвской

52:38 – о проекте «Чистое небо», который избавит горожан от проводов над головами

56:06 – тост мэра