Итоги года с Алексеем Силановым
Платная парковка в центре, расширение Советского проспекта, новые электробусы, ремонт Нарвской, а также многое другое и тост от мэра
Силанов: 2019 год был напряжённый, но интересный
15:50 – о платных парковках в центре Калининграда (проект появится уже в следующем году)
19:11 – могилу Сергея Снегова приведут в порядок
20:25 – о капитальном ремонте улиц Катина и Ломоносова
24:18 – о раздельном сборе мусора в Калининграде
25:32 – о расширении Советского проспекта: когда начнутся работы
26:43 – когда в Калининграде поедут первые электробусы
33:03 – о судьбе двухъярусного моста
34:20 – об огромной луже на Фестивальной аллее (между Леонова и Комсомольской)
44:53 – как мэр продолжил фразу «В этом году в Калининграде…»
49:03 – о ремонте тротуаров на Нарвской
52:38 – о проекте «Чистое небо», который избавит горожан от проводов над головами
56:06 – тост мэра