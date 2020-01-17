Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Слово недели, погода на выходные и афиша
Мишустин, сенситивный и #якарп: выбираем слово недели
00:10 – рубрика «Коммунальная»: как используется новая снегоуборочная техника в городе, где нет снега
00:15 – что значит фамилия «Мишустин», чем заменить слово «сенситивный» и как переводится с латыни надпись в парке Гурьевска «Sentio ergo vivo»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
00:27 – культпоход: как культурно провести выходные
00:33 – прогноз погоды на выходные
00:38 – звонок по объявлению для молодых пенсионеров
00:42 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: ждёт ли Сельму коллапс после перекрытия Челнокова, как выиграть миллион и кот из электрички
Говорит Калининград: пятничная летучка .Обсуждаем события недели, выбираем главное слово недели и планируем выходные.