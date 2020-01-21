Кондиционер – с 1 марта во всех автобусах Калининграда
Что изменится в общественном транспорте Калининграда с 1 марта, когда город откажется от маршруток и сколько пассажиров ежедневно пользуются безналом
35 рублей за билет – это та цифра, которая позволяет обновлять автобусный парк
16:21 – почему меняется схема общественного транспорта
18:26 – сколько горожан ежедневно пользуются общественным транспортом, на чём ездят чаще и как расплачиваются
39:17 – оптимальная цена на билет в маршрутке – 35 рублей
43:03 – как контролируют водителей маршруток
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: как поедем с 1 марта.С 1 марта 20202 года в Калининграде меняется схема движения общественного транспорта. Подробности - в прямом эфире радио "Комсомольская правда" (107,2 FM)