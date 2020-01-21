Кондиционер – с 1 марта во всех автобусах Калининграда

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:03:38+03:00

35 рублей за билет – это та цифра, которая позволяет обновлять автобусный парк 00:00 00:00

16:21 – почему меняется схема общественного транспорта

18:26 – сколько горожан ежедневно пользуются общественным транспортом, на чём ездят чаще и как расплачиваются

39:17 – оптимальная цена на билет в маршрутке – 35 рублей

43:03 – как контролируют водителей маршруток