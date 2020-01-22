Психолог: В каждом есть хорошее

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:56:27+03:00

Психолог: Не может партнёр орать, если вы улыбаетесь 00:00 00:00

07:00 — Про самое главное — общение с самим собой. 11:00 — Когда смс — это крик о помощи. 16:00 — Что делать во время дорожного конфликта. 18:00 — Что в 100% случаев вызовет конфликт. 22:00 — Что делать, если в вам плохо относятся. 28:00 — Как общаться с родственниками? 40:00 — Как быть, когда муж устал после работы, а жена хочет поболтать? 50:00 — Когда стоит прекратить общение.