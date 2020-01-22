2020-01-22T11:56:27+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Психолог: В каждом есть хорошее

Говорит Калининград. Наталья ПрибыльноваГоворит Калининград. Наталья ПрибыльноваФото: Александр КАТЕРУША

Как правильно общаться с близкими и как избегать конфликтов, рассказывает психолог Наталья Прибыльнова

Психолог: Не может партнёр орать, если вы улыбаетесь

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07:00 — Про самое главное — общение с самим собой. 11:00 — Когда смс — это крик о помощи. 16:00 — Что делать во время дорожного конфликта. 18:00 — Что в 100% случаев вызовет конфликт. 22:00 — Что делать, если в вам плохо относятся. 28:00 — Как общаться с родственниками? 40:00 — Как быть, когда муж устал после работы, а жена хочет поболтать? 50:00 — Когда стоит прекратить общение.

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