Как в Калининграде правильно встретить год Крысы

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:17:16+03:00

Астролог: Дом, семья, традиции – главные установки года Крысы 00:00 00:00

14:00 – прямое включение из Китая про новогодние традиции и, конечно, про коронавирус

35:00 – сколько стоит в Калининграде и что за порода крыс «хаски»?

40:00 – советы астролога на 2020 год (для каждой стихии отдельно)