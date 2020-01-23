2020-01-23T11:17:16+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Как в Калининграде правильно встретить год Крысы

Говорит КалининградГоворит Калининград

Советы астролога на 2020 год. Почему китайский Новый год нужно встречать в красных трусах и сколько стоит крыса в Калининграде.

Астролог: Дом, семья, традиции – главные установки года Крысы

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14:00 – прямое включение из Китая про новогодние традиции и, конечно, про коронавирус

35:00 – сколько стоит в Калининграде и что за порода крыс «хаски»?

40:00 – советы астролога на 2020 год (для каждой стихии отдельно)

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: как правильно встречать год Крысы.25 января наступает НГ по восточному календарю. Как встречают НГ в Китае? Сколько стоит крыса в Калининграде? Прогнозы астролога на 2020 год.

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