Как в Калининграде правильно встретить год Крысы
Советы астролога на 2020 год. Почему китайский Новый год нужно встречать в красных трусах и сколько стоит крыса в Калининграде.
Астролог: Дом, семья, традиции – главные установки года Крысы
14:00 – прямое включение из Китая про новогодние традиции и, конечно, про коронавирус
35:00 – сколько стоит в Калининграде и что за порода крыс «хаски»?
40:00 – советы астролога на 2020 год (для каждой стихии отдельно)
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: как правильно встречать год Крысы.25 января наступает НГ по восточному календарю. Как встречают НГ в Китае? Сколько стоит крыса в Калининграде? Прогнозы астролога на 2020 год.