Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:34:30+03:00

Конституция, перевозчики и крошка Цахес: выбираем слово недели 00:00 00:00

12:24 – рубрика «Коммунальная»: вакансии в МБУ «Чистота» (зарплата 30 – 50 тысяч рублей)

17:25 – с большой или маленькой буквы писать слово «конституция» и почему Эрнст Теодор Вильгельм Гофман поменял имя Вильгельм на Амадей: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:30 – культпоход: как культурно провести выходные

32:00 – прогноз погоды на выходные

35:33 – АЖАДОРП звоним по объявлению-наоборот

41:27 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: сбор денег на самое дорогое лекарство в мире, дерево против Лексуса и стилист Рогов в Калининграде