2020-01-24T11:34:30+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Слово недели, погода на выходные и афиша

Конституция, перевозчики и крошка Цахес: выбираем слово недели

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12:24 – рубрика «Коммунальная»: вакансии в МБУ «Чистота» (зарплата 30 – 50 тысяч рублей)

17:25 – с большой или маленькой буквы писать слово «конституция» и почему Эрнст Теодор Вильгельм Гофман поменял имя Вильгельм на Амадей: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:30 – культпоход: как культурно провести выходные

32:00 – прогноз погоды на выходные

35:33 – АЖАДОРП звоним по объявлению-наоборот

41:27 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: сбор денег на самое дорогое лекарство в мире, дерево против Лексуса и стилист Рогов в Калининграде

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: пятничная летучка .Обсуждаем события недели, выбираем главное слово недели и планируем выходные.

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