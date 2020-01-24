Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Слово недели, погода на выходные и афиша
Конституция, перевозчики и крошка Цахес: выбираем слово недели
12:24 – рубрика «Коммунальная»: вакансии в МБУ «Чистота» (зарплата 30 – 50 тысяч рублей)
17:25 – с большой или маленькой буквы писать слово «конституция» и почему Эрнст Теодор Вильгельм Гофман поменял имя Вильгельм на Амадей: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
27:30 – культпоход: как культурно провести выходные
32:00 – прогноз погоды на выходные
35:33 – АЖАДОРП звоним по объявлению-наоборот
41:27 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: сбор денег на самое дорогое лекарство в мире, дерево против Лексуса и стилист Рогов в Калининграде
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: пятничная летучка .Обсуждаем события недели, выбираем главное слово недели и планируем выходные.