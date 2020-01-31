Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Слово недели, погода на выходные и афиша
Балткоса, хламидии, «топтание на пятаке»: выбираем слово недели
12:30 – рубрика «Коммунальная»: МБУ «Чистота» новые автомобили для уборки города
17:52 – на Куршскую косУ или кОсу, в КлАйпеду или КлайпЕду, какого рода слово «мозоль»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
28:00 – культпоход: ретро-барахолка, волынщики и «Римские каникулы»
31:52 – прогноз погоды на выходные: дождь и ветер
35:50 – «ПредлОгаю услуги няни»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте
44:36 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: жуткое ДТП на пр. Победы, подозрения на коронавирус в Калининграде, самый большой аквапарк в Польше.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Обсуждаем события недели, выбираем слово недели, узнаём погоду на выходные и планируем, как отодхнуть.