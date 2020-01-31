Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:32:28+03:00

Балткоса, хламидии, «топтание на пятаке»: выбираем слово недели 00:00 00:00

12:30 – рубрика «Коммунальная»: МБУ «Чистота» новые автомобили для уборки города

17:52 – на Куршскую косУ или кОсу, в КлАйпеду или КлайпЕду, какого рода слово «мозоль»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

28:00 – культпоход: ретро-барахолка, волынщики и «Римские каникулы»

31:52 – прогноз погоды на выходные: дождь и ветер

35:50 – «ПредлОгаю услуги няни»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

44:36 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: жуткое ДТП на пр. Победы, подозрения на коронавирус в Калининграде, самый большой аквапарк в Польше.