2020-01-31T10:32:28+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Слово недели, погода на выходные и афиша

Балткоса, хламидии, «топтание на пятаке»: выбираем слово недели

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12:30 – рубрика «Коммунальная»: МБУ «Чистота» новые автомобили для уборки города

17:52 – на Куршскую косУ или кОсу, в КлАйпеду или КлайпЕду, какого рода слово «мозоль»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

28:00 – культпоход: ретро-барахолка, волынщики и «Римские каникулы»

31:52 – прогноз погоды на выходные: дождь и ветер

35:50 – «ПредлОгаю услуги няни»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

44:36 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: жуткое ДТП на пр. Победы, подозрения на коронавирус в Калининграде, самый большой аквапарк в Польше.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Обсуждаем события недели, выбираем слово недели, узнаём погоду на выходные и планируем, как отодхнуть.

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