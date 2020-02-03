2020-02-03T11:04:47+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Классный час (+ видео)

Говорит Калининград. Татьяна ПетуховаГоворит Калининград. Татьяна Петухова

Как в Калининграде идёт запись в 1 классы, нужно ли сдавать деньги на охрану, как перейти на семейное обучение и по каким предметам не хватает учителей

Петухова: Принуждать родителей к добровольным пожертвованиям нельзя

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07:37 – родительские чаты и слухи о коронавирусе

11:30 – что нужно знать о записи в 1 классы

19:35 – что такое семейное обучение и как на него перейти

27:00 – если у мальчика длинные волосы: есть ли в школах нормативы по стрижке

36:00 – одни дети едят, а другие смотрят: случай в школе № 57

39:44 – кто должен охранять школу и как за охрану платить

43:00 – ЕГЭ и ОГЭ

49:18 – каких учителей-предметников не хватает в Калининграде

51:30 – лучшие учителя Калининграда

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: школы, детсады и ясли.В студии Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию администрации г. Калининграда. Телефон прямого эфира: 92-10-72.

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