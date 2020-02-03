Классный час (+ видео)

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:04:47+03:00

Петухова: Принуждать родителей к добровольным пожертвованиям нельзя 00:00 00:00

07:37 – родительские чаты и слухи о коронавирусе

11:30 – что нужно знать о записи в 1 классы

19:35 – что такое семейное обучение и как на него перейти

27:00 – если у мальчика длинные волосы: есть ли в школах нормативы по стрижке

36:00 – одни дети едят, а другие смотрят: случай в школе № 57

39:44 – кто должен охранять школу и как за охрану платить

43:00 – ЕГЭ и ОГЭ

49:18 – каких учителей-предметников не хватает в Калининграде

51:30 – лучшие учителя Калининграда