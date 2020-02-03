Классный час (+ видео)
Как в Калининграде идёт запись в 1 классы, нужно ли сдавать деньги на охрану, как перейти на семейное обучение и по каким предметам не хватает учителей
Петухова: Принуждать родителей к добровольным пожертвованиям нельзя
07:37 – родительские чаты и слухи о коронавирусе
11:30 – что нужно знать о записи в 1 классы
19:35 – что такое семейное обучение и как на него перейти
27:00 – если у мальчика длинные волосы: есть ли в школах нормативы по стрижке
36:00 – одни дети едят, а другие смотрят: случай в школе № 57
39:44 – кто должен охранять школу и как за охрану платить
43:00 – ЕГЭ и ОГЭ
49:18 – каких учителей-предметников не хватает в Калининграде
51:30 – лучшие учителя Калининграда
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: школы, детсады и ясли.В студии Татьяна Петухова, председатель комитета по образованию администрации г. Калининграда. Телефон прямого эфира: 92-10-72.