2020-02-05T11:28:49+03:00
Говорит Калининград
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Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

«На Куйбышева земли набросали» — о раздельном сборе мусора

Говорит Калининград. Олег ПауковГоворит Калининград. Олег ПауковФото: Александр КАТЕРУША

Как правильно сортировать мусор: инструкция

Пауков: Мы не заставляем сортировать. У всех есть выбор

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14:00 — самое аккуратное место в Калининграде

16:00 — самые неаккуратные места раздельного сбора мусора

19:00 — как найти ближайший к дому контейнер для раздельного сбора мусора

26:00 — куда относить батарейки и лампочки

39:00 — бесплатные пакеты в магазинах: как их победить

41:00 — что нужно и что не нужно выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора мусора (

47:00 — что делать с автошинами

50:00 — сколько мусорных ведер должно быть дома, если хочешь правильно сортировать мусор

51:00 — что думает Иммануил Кант о раздельном сборе мусора

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