«На Куйбышева земли набросали» — о раздельном сборе мусора

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:28:49+03:00

Пауков: Мы не заставляем сортировать. У всех есть выбор 00:00 00:00

14:00 — самое аккуратное место в Калининграде

16:00 — самые неаккуратные места раздельного сбора мусора

19:00 — как найти ближайший к дому контейнер для раздельного сбора мусора

26:00 — куда относить батарейки и лампочки

39:00 — бесплатные пакеты в магазинах: как их победить

41:00 — что нужно и что не нужно выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора мусора (

47:00 — что делать с автошинами

50:00 — сколько мусорных ведер должно быть дома, если хочешь правильно сортировать мусор

51:00 — что думает Иммануил Кант о раздельном сборе мусора