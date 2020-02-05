«На Куйбышева земли набросали» — о раздельном сборе мусора
Как правильно сортировать мусор: инструкция
Пауков: Мы не заставляем сортировать. У всех есть выбор
14:00 — самое аккуратное место в Калининграде
16:00 — самые неаккуратные места раздельного сбора мусора
19:00 — как найти ближайший к дому контейнер для раздельного сбора мусора
26:00 — куда относить батарейки и лампочки
39:00 — бесплатные пакеты в магазинах: как их победить
41:00 — что нужно и что не нужно выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора мусора (
47:00 — что делать с автошинами
50:00 — сколько мусорных ведер должно быть дома, если хочешь правильно сортировать мусор
51:00 — что думает Иммануил Кант о раздельном сборе мусора