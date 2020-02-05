Люди, которые соблюдают гигиену, меньше болеют
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О карантине в калининградских школах, а также о главном способе защиты от вирусов – рассказывает руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Бабура: Если сотрудник заболел, он должен находиться дома
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01:10 — какие вирусы и инфекции сейчас ходят по Калининграду
07:15 — сколько школ сейчас закрыто «на карантин»
08:40 — зачем калининградцы разбирают в аптеках медицинские маски
16:01 — Елена Бабура комментирует фейки о завозе коронавируса в Калининград
21:42 — о калининградцах, которых изолировали из-за подозрения на коронавирус
СПРАВОЧНИК ПАЦИЕНТА: Карантин в школах.В студии радио Комсомольская правда Калининград (107,2 fm) руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. Телефон прямого эфира: 92-10-72