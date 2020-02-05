2020-02-05T12:54:41+03:00
Справочник пациента
Надежда РЖЕВСКАЯСветлана БАРОН

Люди, которые соблюдают гигиену, меньше болеют

Справочник пациентаСправочник пациента

О карантине в калининградских школах, а также о главном способе защиты от вирусов – рассказывает руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Бабура: Если сотрудник заболел, он должен находиться дома

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01:10 — какие вирусы и инфекции сейчас ходят по Калининграду

07:15 — сколько школ сейчас закрыто «на карантин»

08:40 — зачем калининградцы разбирают в аптеках медицинские маски

16:01 — Елена Бабура комментирует фейки о завозе коронавируса в Калининград

21:42 — о калининградцах, которых изолировали из-за подозрения на коронавирус

СПРАВОЧНИК ПАЦИЕНТА: Карантин в школах.В студии радио Комсомольская правда Калининград (107,2 fm) руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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