Люди, которые соблюдают гигиену, меньше болеют

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:54:41+03:00

Бабура: Если сотрудник заболел, он должен находиться дома 00:00 00:00

01:10 — какие вирусы и инфекции сейчас ходят по Калининграду

07:15 — сколько школ сейчас закрыто «на карантин»

08:40 — зачем калининградцы разбирают в аптеках медицинские маски

16:01 — Елена Бабура комментирует фейки о завозе коронавируса в Калининград

21:42 — о калининградцах, которых изолировали из-за подозрения на коронавирус