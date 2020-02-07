2020-02-07T10:26:44+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Слово недели, события недели, «звонок по объявлению» и погода на выходные

Кокорин, слухи и карантин: выбираем слово недели

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15:30 – Как правильно: уйти НА карантин или В карантин; что такое «фандомат» – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:32 – День зимних видов спорта: расписание

32:50 – Прогноз погоды на выходные: потеплеет

37:16 – «Предлагаю попробовать свои силы в МЛМ»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

43:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: будет ли в Калининграде H&M, видео с калининградским дальнобойщиком и поляком, снос пристройки на Ленинском.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные подводим итоги недели.

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