Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Слово недели, события недели, «звонок по объявлению» и погода на выходные
Кокорин, слухи и карантин: выбираем слово недели
15:30 – Как правильно: уйти НА карантин или В карантин; что такое «фандомат» – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
27:32 – День зимних видов спорта: расписание
32:50 – Прогноз погоды на выходные: потеплеет
37:16 – «Предлагаю попробовать свои силы в МЛМ»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте
43:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: будет ли в Калининграде H&M, видео с калининградским дальнобойщиком и поляком, снос пристройки на Ленинском.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные подводим итоги недели.