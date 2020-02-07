Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:26:44+03:00

Кокорин, слухи и карантин: выбираем слово недели 00:00 00:00

15:30 – Как правильно: уйти НА карантин или В карантин; что такое «фандомат» – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:32 – День зимних видов спорта: расписание

32:50 – Прогноз погоды на выходные: потеплеет

37:16 – «Предлагаю попробовать свои силы в МЛМ»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

43:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: будет ли в Калининграде H&M, видео с калининградским дальнобойщиком и поляком, снос пристройки на Ленинском.