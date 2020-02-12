Никто не может стать городом Канта, кроме нас
300-летие философа, что калининградцам нужно знать о Канте и кто такие «друзья Бобового короля»
Калининградец должен говорить: Наш философ Кант
11 минута – места в Калининграде, где нужно отметить имя Канта
16 минута – о переиздании книги Э.А.К. Васянского «Иммануил Кант в последние годы жизни»
23 минута – кто такие «друзья Бобового короля» и о традиции запекать в пирог серебряный боб
38 минута – что такое 300-летие Канта для Калининграда
45 минута – что каждый калининградец должен знать о Канте