2020-02-12T12:44:20+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Никто не может стать городом Канта, кроме нас

Говорит Калининград. Борис БартфельдГоворит Калининград. Борис БартфельдФото: Александр КАТЕРУША

300-летие философа, что калининградцам нужно знать о Канте и кто такие «друзья Бобового короля»

Калининградец должен говорить: Наш философ Кант

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11 минута – места в Калининграде, где нужно отметить имя Канта

16 минута – о переиздании книги Э.А.К. Васянского «Иммануил Кант в последние годы жизни»

23 минута – кто такие «друзья Бобового короля» и о традиции запекать в пирог серебряный боб

38 минута – что такое 300-летие Канта для Калининграда

45 минута – что каждый калининградец должен знать о Канте

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