Никто не может стать городом Канта, кроме нас

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:44:20+03:00

Калининградец должен говорить: Наш философ Кант 00:00 00:00

11 минута – места в Калининграде, где нужно отметить имя Канта

16 минута – о переиздании книги Э.А.К. Васянского «Иммануил Кант в последние годы жизни»

23 минута – кто такие «друзья Бобового короля» и о традиции запекать в пирог серебряный боб

38 минута – что такое 300-летие Канта для Калининграда

45 минута – что каждый калининградец должен знать о Канте