Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:26:41+03:00

Снег, паразиты и любовь: выбираем слово недели 00:00 00:00

12:55 – Как в Калининграде убирали первый снег

17:30 – «С любовью(,) Вася»: нужна ли запятая? правда ли, что «любой» и «любимый» раньше имели одно значение? – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:20 – День всех влюблённых в Калининграде: только бесплатные мероприятия

32:05 – Прогноз погоды на выходные: заморозки ночью

36:00 – «Интенсивное похудение за 28 дней и за 7 тысяч рублей»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

41:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: ревнивый экс-муж из Балтийска, камеры в кабинете у гинеколога и семейные пары обитателей зоопарка.