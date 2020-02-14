2020-02-14T16:26:41+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Слово недели, события недели, «звонок по объявлению» и погода на выходные

Снег, паразиты и любовь: выбираем слово недели

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12:55 – Как в Калининграде убирали первый снег

17:30 – «С любовью(,) Вася»: нужна ли запятая? правда ли, что «любой» и «любимый» раньше имели одно значение? – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:20 – День всех влюблённых в Калининграде: только бесплатные мероприятия

32:05 – Прогноз погоды на выходные: заморозки ночью

36:00 – «Интенсивное похудение за 28 дней и за 7 тысяч рублей»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

41:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: ревнивый экс-муж из Балтийска, камеры в кабинете у гинеколога и семейные пары обитателей зоопарка.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные подводим итоги недели.

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