Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Слово недели, события недели, «звонок по объявлению» и погода на выходные
Снег, паразиты и любовь: выбираем слово недели
12:55 – Как в Калининграде убирали первый снег
17:30 – «С любовью(,) Вася»: нужна ли запятая? правда ли, что «любой» и «любимый» раньше имели одно значение? – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
27:20 – День всех влюблённых в Калининграде: только бесплатные мероприятия
32:05 – Прогноз погоды на выходные: заморозки ночью
36:00 – «Интенсивное похудение за 28 дней и за 7 тысяч рублей»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте
41:50 – Обзор событий недели с порталом Клопс.ру: ревнивый экс-муж из Балтийска, камеры в кабинете у гинеколога и семейные пары обитателей зоопарка.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные подводим итоги недели.