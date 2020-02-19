Регби: русские «медведи» против пиренейских «волков» (+ видео)

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:44:26+03:00

Говорит Калининград. Владимир Подрезов и Василий Артемьев Фото: Александр Подгорчук

Сборная по регби: Поддержите нас, а мы уделим каждому из вас время после игры 00:00 00:00

04:40 – погода и регби (оказывается, в правилах есть пункт о сильном ветре)

08:45 – все подробности о субботнем матче на стадионе «Калининград» и как попасть на игру бесплатно

16:16 – как Владимир и Василий попали в регби (про флейту Владимира и про то, как Василий получил в глаз на карате)

18:45 – правила игры в регби и история этого вида спорта

23:50 – как вести себя на стадионе во время регбийного матча и что нужно кричать после забитого мяча

30:14 – на каких автомобилях ездят регбисты

31:06 – наивысшее достижение российского регби на данный момент

41:33 – когда ждать выпуска эротических календарей с российскими регбистами

44:28 – на ком женятся игроки регби

48:40 – «Приходит регбист к врачу…» анекдот про регбиста

49:40 – кличках в сборной по регби

50:54 – какую музыку регбисты слушают в раздевалке и за какие виды спорта болеют

54:31 – сколько зарабатывают регбисты

57:03 – что Иммануил Кант нагадал сборной России по регби