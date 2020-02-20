Где ночует ваш автомобиль: у дома, на улице, на стоянке или в гараже
Цены на автомобильную недвижимость в Калининграде. Что лучше: купить или снять? Почему автомеханики не рекомендуют оставлять машину под открытым небом?
Единственный минус платной парковки – это деньги, которые приходится за неё платить
14:15 – сколько в Калининграде стоит аренда места на автостоянке (в сутки и в месяц) и почему калининградцы выбирают бесплатный вариант – поставить машину у забора платного паркинга
22:01 – как деньгами можно наказать соседа за неправильно припаркованный во дворе автомобиль
40:50 – сколько стоит стать собственником парковочного места: самый дорогой и самый дешевый паркинг в Калининграде
51:22 – чем опасен для автомобиля открытый воздух и птицы (спойлер: берегите машину от птичьего помёта)
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Где ночует ваша машина?.Есть ли идеальное место для автомобиля, которое устроит всех: и владельца, и соседей, и машину - слушаем мнение экспертов. Телефон прямого эфира: 92-10-72