Где ночует ваш автомобиль: у дома, на улице, на стоянке или в гараже

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:08:25+03:00

Единственный минус платной парковки – это деньги, которые приходится за неё платить 00:00 00:00

14:15 – сколько в Калининграде стоит аренда места на автостоянке (в сутки и в месяц) и почему калининградцы выбирают бесплатный вариант – поставить машину у забора платного паркинга

22:01 – как деньгами можно наказать соседа за неправильно припаркованный во дворе автомобиль

40:50 – сколько стоит стать собственником парковочного места: самый дорогой и самый дешевый паркинг в Калининграде

51:22 – чем опасен для автомобиля открытый воздух и птицы (спойлер: берегите машину от птичьего помёта)