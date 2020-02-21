Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Родственник сома, регби и рынок: выбираем слово недели; звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные
Родственник сома, регби и рынок: выбираем слово недели
07:10 – как попасть на регби в субботу
17:15 – русский язык и 23 февраля: правда ли, что слова «орудие» и «оружие» вообще не родственники, и как правильно: «бряцАть оружием» или «брЯцать оружием» – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
27:18 – салют в Калининграде: когда, где и во сколько
32:12 – прогноз погоды на выходные: штормовое и снег
36:14– «требуется массажист(ка)» и «помогу выгодно продать квартиру»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте
43:30 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: расстрел у рынка, как калининградцы обманывают таксистов и хаски в синем свитере
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели: слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные. Телефон прямого эфира: 92-10-72