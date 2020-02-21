2020-02-21T10:44:41+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Родственник сома, регби и рынок: выбираем слово недели; звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные

Родственник сома, регби и рынок: выбираем слово недели

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07:10 – как попасть на регби в субботу

17:15 – русский язык и 23 февраля: правда ли, что слова «орудие» и «оружие» вообще не родственники, и как правильно: «бряцАть оружием» или «брЯцать оружием» – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:18 – салют в Калининграде: когда, где и во сколько

32:12 – прогноз погоды на выходные: штормовое и снег

36:14– «требуется массажист(ка)» и «помогу выгодно продать квартиру»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

43:30 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: расстрел у рынка, как калининградцы обманывают таксистов и хаски в синем свитере

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели: слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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