Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:44:41+03:00

Родственник сома, регби и рынок: выбираем слово недели 00:00 00:00

07:10 – как попасть на регби в субботу

17:15 – русский язык и 23 февраля: правда ли, что слова «орудие» и «оружие» вообще не родственники, и как правильно: «бряцАть оружием» или «брЯцать оружием» – ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:18 – салют в Калининграде: когда, где и во сколько

32:12 – прогноз погоды на выходные: штормовое и снег

36:14– «требуется массажист(ка)» и «помогу выгодно продать квартиру»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

43:30 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: расстрел у рынка, как калининградцы обманывают таксистов и хаски в синем свитере