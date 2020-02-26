Смысл страха - сохранить нам жизнь
Что такое страх? Как он возникает и какими способами можно от него избавиться? Люди и животные боятся одинаково? На эти и другие вопросы отвечает сотрудник института живых систем БФУ им. И. Канта Ирина Шалагинова
Биолог: Физические упражнения - прекрасный способ, чтобы утилизировать гормоны страха
07:10 — что такое страх, чем он отличается от тревоги и как боятся взрослые и дети
15:40 — какие опыты учёные проводят над людьми и над животными, чтобы понять природу страха
24:36— от страха умирают?
26:48 — правда, что животные чувствуют страх человека и потому нападают
31:52 — какая погода в деревне Паника
35:32 — девочки пугливые, а мальчики бесстрашные – это правда?
39:20 — подвиг и страх, почему люди рискуют жизнью
41:14 — почему мы смотрим фильмы ужасов и любим слушать страшные истории
46:10 — как перестать бояться (спойлер: делайте зарядку)