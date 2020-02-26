Смысл страха - сохранить нам жизнь

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:00:07+03:00

Биолог: Физические упражнения - прекрасный способ, чтобы утилизировать гормоны страха 00:00 00:00

07:10 — что такое страх, чем он отличается от тревоги и как боятся взрослые и дети

15:40 — какие опыты учёные проводят над людьми и над животными, чтобы понять природу страха

24:36— от страха умирают?

26:48 — правда, что животные чувствуют страх человека и потому нападают

31:52 — какая погода в деревне Паника

35:32 — девочки пугливые, а мальчики бесстрашные – это правда?

39:20 — подвиг и страх, почему люди рискуют жизнью

41:14 — почему мы смотрим фильмы ужасов и любим слушать страшные истории

46:10 — как перестать бояться (спойлер: делайте зарядку)