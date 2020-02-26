500 человек в области живут с ВИЧ, не лечатся и заражают других
Справочник пациента. Николай ЧеркесФото: Александр КАТЕРУША
После фильма Дудя в калининградский СПИД-центр пришло вдвое больше людей – рассказывает руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Николай Черкес
Черкес: Большинство пациентов мы сейчас находим в обычных больницах и поликлиниках
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СПРАВОЧНИК ПАЦИЕНТА: ВИЧ в Калининграде.Гость программы руководитель калининградского СПИД-Центра Николай Черкес. Телефон прямого эфира: 92-10-72