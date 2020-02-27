2020-02-27T16:05:49+03:00
Прямая линия - Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

В СНТ под Зеленоградском перестали регистрировать новые дома

Прямая линия. Вадим СафроновПрямая линия. Вадим СафроновФото: Иван МАРКОВ

О ситуации в области, а также о том, что ждёт дачников в 2020 году, рассказал председатель«Союза садоводов и огородников Калининградской области» Вадим Сафронов

От садоводов всё скрывают, слушания отменили, надо готовиться отстаивать свои права

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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: Что меняется для дачников в 2020 году.Правила застройки СНТ: что хотят изменить. В студии председатель Союза садоводов и огородников Калининградской области Вадим Сафронов. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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