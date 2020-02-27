В СНТ под Зеленоградском перестали регистрировать новые дома
О ситуации в области, а также о том, что ждёт дачников в 2020 году, рассказал председатель«Союза садоводов и огородников Калининградской области» Вадим Сафронов
От садоводов всё скрывают, слушания отменили, надо готовиться отстаивать свои права
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: Что меняется для дачников в 2020 году.Правила застройки СНТ: что хотят изменить. В студии председатель Союза садоводов и огородников Калининградской области Вадим Сафронов. Телефон прямого эфира: 92-10-72