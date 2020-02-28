Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные
Полупони, закладка и триггер для коллаборации: выбираем слово недели
02:55 – прогноз погоды на выходные: весну встретим в плюсе
10:55 – кто виноват в несанкционированных свалках
15:15 – как правильно: печь блины или жарить; как поставить ударение в слове «квартал» и что за зверь такой – «полупони» – все ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»
27:20 – день женского здоровья в Калининграде: когда, где и какие документы брать
39:02 – «обучение игре на укулеле»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте
43:00 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: коронавирус у соседей, ДТП на Горького и цветение в Ботаническом саду
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели: слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные.