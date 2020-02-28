2020-02-28T10:33:12+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные

Полупони, закладка и триггер для коллаборации: выбираем слово недели

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02:55 – прогноз погоды на выходные: весну встретим в плюсе

10:55 – кто виноват в несанкционированных свалках

15:15 – как правильно: печь блины или жарить; как поставить ударение в слове «квартал» и что за зверь такой – «полупони» – все ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный»

27:20 – день женского здоровья в Калининграде: когда, где и какие документы брать

39:02 – «обучение игре на укулеле»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

43:00 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: коронавирус у соседей, ДТП на Горького и цветение в Ботаническом саду

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели: слово недели, события недели, звонок по объявлению и погода на выходные.

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