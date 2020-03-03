2020-03-03T15:48:46+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Александр Васильев: Коронавирус искусственно создан (+ видео)

Говорит Калининград. Александр ВасильевГоворит Калининград. Александр Васильев

Историк моды Александр Васильев о выставке «Звуки моды», которая открывается 4 марта в Музее изобразительных искусств, а также о янтаре, коронавирусе и обязательных шести костюмах в гардеробе мужчины

Васильев: Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет!

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Для видео:

02:55 – любимая погода Александра Васильева и какая температура в селе Модно (есть и такое в РФ)

06:51 – Александр Васильев: «На Советском проспекте без аварий не обходится, назвали таким словом – вот вам и аварии» (обзор дорожной ситуации в Калининграде)

09:41 – о сохранении замков в Калининградской области

12:10 – «одевайтесь в твид и вельвет»: как должна выглядеть современная хозяйка замка

14:41 – «самое тяжёлое, что есть в Калининградской области, это стеклопакеты»: о восстановлении дома в Зеленоградске и о своих соседях

18:35 – «шансов на победу на «Евровидении» у них нет» (о группе «Little Big»)

22:30 – о выставке «Звуки моды», которая откроется 4 марта в Калининградском музее изобразительных искусств

30:00 –почему между Светлогорском и Зеленоградском Александр Васильев выбрал Зеленоградск

36:30 – лучик добра Калининградской филармонии

37:00 – пластика лица или одежда: как лучше скинуть 10 лет

38:35 – сколько костюмов должно быть в гардеробе мужчины (спойлер: шесть!) и чем не должен пахнуть мужчина

42:30 – о Куршской косе: «контраст между литовской частью и русской разительный»

43:37 – какой музей в Калининграде Александр Васильев считает лучшим и почему

46:30 – «будем бить по рукам»: о ценных экспонатах выставки «Звуки моды»

49:35 – какие алкогольные напитки предпочитает Александр Васильев

53:34 – «это убожество»: об отношении к поделкам из янтаря

55:05 – Александр Васильев выбирает маску для защиты от коронавируса

57:01 – «носите перчатки и ничего не трогайте»: советы от историка моды, как защититься от коронавируса

58:00 – что Иммануил Кант думает о моде

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: в студии Александр Васильев.В Калининградском музее изобразительных искусств открывается выставка костюмов из собрания историка моды Александра Васильева. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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