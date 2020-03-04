Конкурсы красоты для девочек: польза или вред? (+ видео)
Что думают организаторы, родители и психологи
Психолог: Конкурс красоты для детей – это вообще безумие
13:37 – «Все дети красивые и талантливые»: что думает о детских конкурсах красоты и таланта организатор одного из них – художественный руководитель ДКЖ Клим Ворошилов
34:50 – «Конкурс красоты для детей – это вообще безумие»: мнение психолога Инны Карась
47:50 – «Сначала я скептически относился к перспективам занятия моделингом»: отец Марики Баталиной, которая в феврале приняла участие в London Fashion Week
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Мини мисс.Конкурсы красоты для девочек: польза или вред. Что думают организаторы, родители и психологи? Телефон прямого эфира: 92-10-72