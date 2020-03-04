Конкурсы красоты для девочек: польза или вред? (+ видео)

4 Март 2020 2020-03-04T11:13:18+03:00

Психолог: Конкурс красоты для детей – это вообще безумие 00:00 00:00

13:37 – «Все дети красивые и талантливые»: что думает о детских конкурсах красоты и таланта организатор одного из них – художественный руководитель ДКЖ Клим Ворошилов

34:50 – «Конкурс красоты для детей – это вообще безумие»: мнение психолога Инны Карась

47:50 – «Сначала я скептически относился к перспективам занятия моделингом»: отец Марики Баталиной, которая в феврале приняла участие в London Fashion Week