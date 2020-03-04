2020-03-04T11:13:18+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Конкурсы красоты для девочек: польза или вред? (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Что думают организаторы, родители и психологи

Психолог: Конкурс красоты для детей – это вообще безумие

00:00
00:00

13:37 – «Все дети красивые и талантливые»: что думает о детских конкурсах красоты и таланта организатор одного из них – художественный руководитель ДКЖ Клим Ворошилов

34:50 – «Конкурс красоты для детей – это вообще безумие»: мнение психолога Инны Карась

47:50 – «Сначала я скептически относился к перспективам занятия моделингом»: отец Марики Баталиной, которая в феврале приняла участие в London Fashion Week

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Мини мисс.Конкурсы красоты для девочек: польза или вред. Что думают организаторы, родители и психологи? Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 127.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На ул. Красной в Калининграде из автобуса выпала пассажирка
В Черняховске многодетным семьям выделили участки, но забыли построить туда дорогу
В Калининграде автомеханик угнал автомобиль клиента
Обещанные Алихановым 15 тыс рублей многодетным выплатят ко Дню семьи, любви и верности
В Калининградской области подтверждено 78 случаев гриппа
В Калининграде 130 тысяч рублей для диагностики заболевания у ребенка собрали за один день
В Светлогорске 70-летний пенсионер забрал забытые в банкомате 20 тысяч рублей
В Калининграде в рамках проекта «Социальный кинозал» покажут 20 архивных фильмов о войне
Алексей Силанов ответит на вопросы калининградцев в эфире радио «Комсомольская правда»
В Калининграде будут судить преступную группу за мошенничество с квартирами
В Калининграде в среду свыше 20 улиц остались без электричества
В Калининграде сбили пешехода и 15-летнего велосипедиста
В ДТП на ул. Черняховского в Калининграде пострадали три человека
В Калининграде борцы с «санкционкой» из Россельхознадзора попались на сокрытии доходов и счетов
В Калининграде полицейские задержали профессионального домушника
В Калининграде студенты из Бразилии и Индии прочтут стихи о любви
В Калининграде ежедневно будут обрабатывать общественный транспорт
В Подмосковье электричка насмерть сбила спортсменку из Калининграда
Силанов: Мы не будем оплачивать дважды работу строителей школы на Артиллерийской
Мэр Калининграда: Электробусы пока не смогут справиться с ролью общественного транспорта
В Калининграде у ветерана Сталинградской битвы обманом отняли квартиру
Бороться с торговцами «санкционкой» калининградской мэрии помогут казаки
На границе у калининградцев изъяли более 2-х центнеров польских и литовских продуктов
«Это игра в кошки-мышки» Калининградским властям не удалось поймать продавцов из арки гостиницы «Калининград»