Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)
Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные
Коты-союзники, историк моды и шатлен: выбираем слово недели
11:48 – сколько дворников убирают Калининград
16:40 – «Единственная моя», «Я люблю тебя до слёз» и «Незабудка»: в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный» ищем ошибки в песнях, посвящённых женщинам
31:43 – прогноз погоды на длинные выходные: тепло, но…
35:01 – «Фёдоров Дмитрий Леонидович: настройка музыкальных инструментов»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте
40:37 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: коронавирус ближе, жилой квартал у Дома Советов и проверка тюльпанов на границе
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные.