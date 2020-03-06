Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

6 Март 2020 2020-03-06T11:20:53+03:00

Коты-союзники, историк моды и шатлен: выбираем слово недели 00:00 00:00

11:48 – сколько дворников убирают Калининград

16:40 – «Единственная моя», «Я люблю тебя до слёз» и «Незабудка»: в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный» ищем ошибки в песнях, посвящённых женщинам

31:43 – прогноз погоды на длинные выходные: тепло, но…

35:01 – «Фёдоров Дмитрий Леонидович: настройка музыкальных инструментов»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

40:37 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: коронавирус ближе, жилой квартал у Дома Советов и проверка тюльпанов на границе