2020-03-06T11:20:53+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКО

Пятничная «летучка»: подводим итоги недели (+ видео)

Говорит КалининградГоворит Калининград

Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные

Коты-союзники, историк моды и шатлен: выбираем слово недели

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11:48 – сколько дворников убирают Калининград

16:40 – «Единственная моя», «Я люблю тебя до слёз» и «Незабудка»: в рубрике «Стеклянный, оловянный деревянный» ищем ошибки в песнях, посвящённых женщинам

31:43 – прогноз погоды на длинные выходные: тепло, но…

35:01 – «Фёдоров Дмитрий Леонидович: настройка музыкальных инструментов»: звоним по объявлению, висящему в неположенном месте

40:37 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: коронавирус ближе, жилой квартал у Дома Советов и проверка тюльпанов на границе

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные.

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