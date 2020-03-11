2020-03-11T10:45:12+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Омела – это раковая опухоль

Говорит КалининградГоворит Калининград

Чем вредна омела и как защитить от неё Калининград

В Калининградской области омела была всегда, но не так массово, как сейчас

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11:55 – начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко о том, как городская администрация планирует защищать Калининград от омелы

37:30 – директор Ботанического сада Татьяна Яковлева о том, чем вредна омела, почему в последние годы её стало значительно больше и как избавить от неё деревья

46:00 – сколько стоит убрать омелу у себя во дворе или на даче

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Что делать с омелой в городе?.Правда, что в Калининграде "нашествие" омелы? Нужно ли избавляться от этого растения и как?

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