Омела – это раковая опухоль

11 Март 2020 2020-03-11T10:45:12+03:00

В Калининградской области омела была всегда, но не так массово, как сейчас 00:00 00:00

11:55 – начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко о том, как городская администрация планирует защищать Калининград от омелы

37:30 – директор Ботанического сада Татьяна Яковлева о том, чем вредна омела, почему в последние годы её стало значительно больше и как избавить от неё деревья

46:00 – сколько стоит убрать омелу у себя во дворе или на даче