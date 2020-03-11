Врач-трихолог рассказала о вреде калининградской воды для волос
Справочник пациента. Алия ОмурзаковаФото: Александр КАТЕРУША
Как часто нужно мыть волосы? Есть безвредные краски для волос? Почему волосы выпадают? На эти и другие вопросы отвечает врач-трихолог Алия Омурзакова
Трихолог: Выпадение волос у женщин – это самая актуальная проблема сейчас
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СПРАВОЧНИК ПАЦИЕНТА: Как сохранить волосы?.Как часто нужно мыть волосы? Есть безвредные краски для волос? Почему волосы выпадают и как этого не допустить? На эти и другие вопросы отвечает врач-трихолог Алия Омурзакова.