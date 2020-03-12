Визу важно не только правильно получить, но и правильно откатать

12 Март 2020 2020-03-12T10:36:55+03:00

Если вы рассчитываете на долгосрочную визу, надо ездить чаще, минимум два раза в квартал 00:00 00:00

15:02 – секреты получения шенгенской визы: ТОП-5 стран, которые сейчас дают мультивизу в чистый паспорт; как правильно «откатать» визу, чтобы следующую получить на больший срок; нюансы поездок в Польшу по литовской визе и в Литву по польской

34:30 – история калининградца, который познакомился с консулом

44:45 – эпидемия коронавируса: проще или сложнее сейчас оформить визу