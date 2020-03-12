2020-03-12T10:36:55+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Визу важно не только правильно получить, но и правильно откатать

Говорит КалининградГоворит Калининград

Секреты получения Шенгенской визы: топ-5 стран, выдающих мультивизу в чистый паспорт; как сделать визу «на подольше» и не переплатить

Если вы рассчитываете на долгосрочную визу, надо ездить чаще, минимум два раза в квартал

00:00
00:00

15:02 – секреты получения шенгенской визы: ТОП-5 стран, которые сейчас дают мультивизу в чистый паспорт; как правильно «откатать» визу, чтобы следующую получить на больший срок; нюансы поездок в Польшу по литовской визе и в Литву по польской

34:30 – история калининградца, который познакомился с консулом

44:45 – эпидемия коронавируса: проще или сложнее сейчас оформить визу

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Секреты получения визы.Как сделать визу на подольше и не переплатить? Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 127.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«В свете вакханалии в Европе»: Калининградский депутат поддержал закрепление понятия брака в Конституции
Заправлял полный бак и уезжал: Полицейские задержали похитителя бензина на АЗС области
Калининградец украл телефон и снял со счета 200 тысяч рублей
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые актуальные вакансии в Калининграде
В Калининграде салон штор загорелся из-за короткого замыкания
В Славске осудили браконьера за нападение на рыбинспектора
Калининградская Облдума одобрила поправки в Конституцию
В Калининграде в течение дня не будет электричества на 13-ти улицах
Калининградец зарезал подругу, а потом сам едва не сгорел при пожаре
За сутки в Калининградской области в ДТП пострадали два водителя
В Калининграде прокуратура потребовала оборудовать светофоры звуковыми сигналами для слепых пешеходов
На ул. Беланова в Калининграде сбили пешехода на «зебре»
Калининградец угнал у сожителя матери машину и попал в ДТП
На Балтфлоте введена повышенная штормовая готовность
За сутки в Калининградской области шторм повалил на дороги 9 деревьев
В Калининграде поезд едва не задавил группу школьников
На Куршской косе ждут подтопления дороги из-за шторма
Калининград вошел в десятку городов с самыми добрыми жителями
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Ауди»