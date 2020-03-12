Визу важно не только правильно получить, но и правильно откатать
Секреты получения Шенгенской визы: топ-5 стран, выдающих мультивизу в чистый паспорт; как сделать визу «на подольше» и не переплатить
Если вы рассчитываете на долгосрочную визу, надо ездить чаще, минимум два раза в квартал
15:02 – секреты получения шенгенской визы: ТОП-5 стран, которые сейчас дают мультивизу в чистый паспорт; как правильно «откатать» визу, чтобы следующую получить на больший срок; нюансы поездок в Польшу по литовской визе и в Литву по польской
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