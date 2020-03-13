2020-03-13T11:41:37+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

Пятничная «летучка»: ураган, обнуление и пандемия

Говорит КалининградГоворит Калининград

Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные

Обнулиться, пандемия и ураган: выбираем слово недели

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12:10 – как убирают Калининград после урагана

17:20 – почему слово «ноль» никак не может вытеснить слово «нуль»; как до Петра I называли цифру 0 и как в русском языке появилось слово «ураган»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»

28:26 – бесплатные кинопоказы в Калининградской области

32:06 – подробный прогноз погоды на выходные

42:25 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: трагедия в Гурьевске, уголовная ответственность за нарушение карантина и свадьба солиста Little Big и калининградки

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели, выбираем слово недели, звоним по объявлению и узнаём погоду на выходные.

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