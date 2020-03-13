Пятничная «летучка»: ураган, обнуление и пандемия

13 Март 2020 2020-03-13T11:41:37+03:00

Обнулиться, пандемия и ураган: выбираем слово недели 00:00 00:00

12:10 – как убирают Калининград после урагана

17:20 – почему слово «ноль» никак не может вытеснить слово «нуль»; как до Петра I называли цифру 0 и как в русском языке появилось слово «ураган»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»

28:26 – бесплатные кинопоказы в Калининградской области

32:06 – подробный прогноз погоды на выходные

42:25 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: трагедия в Гурьевске, уголовная ответственность за нарушение карантина и свадьба солиста Little Big и калининградки