Мы потеряли культурный слой Кёнигсберга. Строители его просто выносят

2020-03-16T11:00:42+03:00
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Говорит Калининград. Дмитрий Говердовский и Евгений КалашниковГоворит Калининград. Дмитрий Говердовский и Евгений Калашников

О том, как ведутся раскопки в Калининграде, и об уникальных археологических находках рассказывают сотрудники НПО «Балтспецархеология» Евгений Калашников и Дмитрий Говердовский

Маленький фрагмент тарелки иногда говорит больше, чем дорогая безделушка

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ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Раскопки в городе.Об уникальных археологических находках в Калининграде рассказывают сотрудники НПО Балтспецархеология Евгений Калашников и Дмитрий Говердовский. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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