Мы потеряли культурный слой Кёнигсберга. Строители его просто выносят
О том, как ведутся раскопки в Калининграде, и об уникальных археологических находках рассказывают сотрудники НПО «Балтспецархеология» Евгений Калашников и Дмитрий Говердовский
Маленький фрагмент тарелки иногда говорит больше, чем дорогая безделушка
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Раскопки в городе.Об уникальных археологических находках в Калининграде рассказывают сотрудники НПО Балтспецархеология Евгений Калашников и Дмитрий Говердовский. Телефон прямого эфира: 92-10-72