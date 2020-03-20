Пятничная «летучка»: первая неделя на удалёнке
Что такое «респираторный этикет» и как не сойти с ума от новостей о коронавирусе
Удалёнка, отмена и респираторный этикет: выбираем слово недели
12:34 – как дезинфицируют улицы Калининграда
16:18 – «надеть маску» или «одеть маску»? как правильно произносить слово «коронавирус» и что значит «респираторный этикет»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»
32:32 – подробный прогноз погоды на выходные: заморозки и высокое давление
36:22 – «вам ничего не поможет, кроме профилактических мер»: советы психолога, как защитить себя и не поддаться панике
42:19 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: о том, как живёт город на удалёнке, и история про калининградку, пришла в больницу и узнала, что она давно умерла
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Обзор событий недели, слово недели, погода в выходные и советы психолога, как нам всем не сойти с ума из-за новостей о коронавирусе. Телефон прямого эфира: 92-10-72