Пятничная «летучка»: первая неделя на удалёнке

20 Март 2020 2020-03-20T10:45:36+03:00

Удалёнка, отмена и респираторный этикет: выбираем слово недели 00:00 00:00

12:34 – как дезинфицируют улицы Калининграда

16:18 – «надеть маску» или «одеть маску»? как правильно произносить слово «коронавирус» и что значит «респираторный этикет»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»

32:32 – подробный прогноз погоды на выходные: заморозки и высокое давление

36:22 – «вам ничего не поможет, кроме профилактических мер»: советы психолога, как защитить себя и не поддаться панике

42:19 – обзор событий недели с порталом Клопс.ру: о том, как живёт город на удалёнке, и история про калининградку, пришла в больницу и узнала, что она давно умерла