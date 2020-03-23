2020-03-23T16:58:43+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Улыбка «Хоботок», или Онлайн-урок ораторского искусства

Говорит Калининград. Кирилл ЗубГоворит Калининград. Кирилл Зуб

Как не бояться публики, как научиться говорить экспромтом и какие «ораторские игры» для всей семьи существуют – всё рассказал и показал преподаватель красноречия Кирилл Зуб

В языке четыре мышцы, их можно и нужно прокачивать

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Для видео:

06:33 – как быстро размять губы: улыбка «хоботок» и жужжание

12:33 – пример разминки для языка: «лопата – жало» и жевание

18:20 – почему скороговорки лучше начинать говорить с орехами или пробкой во рту

23:10 – упражнение для тех, кто хочет сделать свой голос приятным на слух

24:52 – способы избавиться от волнения перед выступлением

30:24 – почему книги нужно читать вслух

40:20 – на кого смотреть, когда говоришь нескольким людям

49:54 – как научиться говорить с полпинка и легко импровизировать (простые упражнения для всей семьи)

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Уроки красноречия.Учимся говорить красиво вместе с преподавателем красноречия Кириллом Зубом. Как не бояться публики, как научиться говорить экспромтом и какие ораторские игры для всей семьи существуют. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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