Улыбка «Хоботок», или Онлайн-урок ораторского искусства
Как не бояться публики, как научиться говорить экспромтом и какие «ораторские игры» для всей семьи существуют – всё рассказал и показал преподаватель красноречия Кирилл Зуб
В языке четыре мышцы, их можно и нужно прокачивать
Для видео:
06:33 – как быстро размять губы: улыбка «хоботок» и жужжание
12:33 – пример разминки для языка: «лопата – жало» и жевание
18:20 – почему скороговорки лучше начинать говорить с орехами или пробкой во рту
23:10 – упражнение для тех, кто хочет сделать свой голос приятным на слух
24:52 – способы избавиться от волнения перед выступлением
30:24 – почему книги нужно читать вслух
40:20 – на кого смотреть, когда говоришь нескольким людям
49:54 – как научиться говорить с полпинка и легко импровизировать (простые упражнения для всей семьи)
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Уроки красноречия.Учимся говорить красиво вместе с преподавателем красноречия Кириллом Зубом. Как не бояться публики, как научиться говорить экспромтом и какие ораторские игры для всей семьи существуют. Телефон прямого эфира: 92-10-72