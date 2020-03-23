Улыбка «Хоботок», или Онлайн-урок ораторского искусства

23 Март 2020 2020-03-23T16:58:43+03:00

В языке четыре мышцы, их можно и нужно прокачивать 00:00 00:00

Для видео:

06:33 – как быстро размять губы: улыбка «хоботок» и жужжание

12:33 – пример разминки для языка: «лопата – жало» и жевание

18:20 – почему скороговорки лучше начинать говорить с орехами или пробкой во рту

23:10 – упражнение для тех, кто хочет сделать свой голос приятным на слух

24:52 – способы избавиться от волнения перед выступлением

30:24 – почему книги нужно читать вслух

40:20 – на кого смотреть, когда говоришь нескольким людям

49:54 – как научиться говорить с полпинка и легко импровизировать (простые упражнения для всей семьи)