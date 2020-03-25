Калининград «на удалёнке»
Мониторим жизнь города в режиме «повышенной готовности из-за распространения коронавируса»: транспорт, самоизоляция, церковь, праздничные мероприятия
Может, это как раз то время, которое нужно посвятить себе и семье?
10:58 – о работе калининградских церквей в режиме «повышенной эпидемической готовности» и почему не закрываются православные храмы
18:22 – а как изменилась жизнь в Голландии (там режим будет действовать до июня и отменены школьные экзамены)
26:50 – что со свадьбами в Калининграде: стало ли меньше гостей после 17 марта
35:58 – о том, как сейчас работают калининградские таксисты
39:20 – как живёт обычная калининградская семья в добровольной самоизоляции
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Жизнь на удалёнке.Как живет Калининград в режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса? Телефон прямого эфира: 92-10-72