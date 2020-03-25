2020-03-25T11:05:03+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Калининград «на удалёнке»

Говорит КалининградГоворит Калининград

Мониторим жизнь города в режиме «повышенной готовности из-за распространения коронавируса»: транспорт, самоизоляция, церковь, праздничные мероприятия

Может, это как раз то время, которое нужно посвятить себе и семье?

00:00
00:00

10:58 – о работе калининградских церквей в режиме «повышенной эпидемической готовности» и почему не закрываются православные храмы

18:22 – а как изменилась жизнь в Голландии (там режим будет действовать до июня и отменены школьные экзамены)

26:50 – что со свадьбами в Калининграде: стало ли меньше гостей после 17 марта

35:58 – о том, как сейчас работают калининградские таксисты

39:20 – как живёт обычная калининградская семья в добровольной самоизоляции

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Жизнь на удалёнке.Как живет Калининград в режиме повышенной готовности из-за распространения коронавируса? Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 127.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Янтарный комбинат законтрактовал почти весь объем добычи на 2020 год
Калининградец украл 4 велосипеда стоимостью 100 тысяч рублей
На ул. Миклухо-Маклая в апреле запретят остановку транспорта
Музей Мирового океана выложил в онлайн-доступ выставку шелкографий Энди Уорхола
Калининградский зоопарк объявил сбор денег на корм животным
Жители Гусева сдали почти 50 литров донорской крови
В Калининграде семья за свой счет посадила каштаны в сквере на ул. Гаражной
В Советске учащихся незаконно штрафовали за утерянные учебники
В Калининграде полицейские задержали карманника со стажем
«Коронованная экономика: ведущие калининградские бизнесмены обсудят, как жить дальше
В Калининграде из-за коронавируса перенесли общегородской субботник
Калининградская областная библиотека закрывает все читальные залы