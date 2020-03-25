Калининград «на удалёнке»

25 Март 2020 2020-03-25T11:05:03+03:00

Может, это как раз то время, которое нужно посвятить себе и семье? 00:00 00:00

10:58 – о работе калининградских церквей в режиме «повышенной эпидемической готовности» и почему не закрываются православные храмы

18:22 – а как изменилась жизнь в Голландии (там режим будет действовать до июня и отменены школьные экзамены)

26:50 – что со свадьбами в Калининграде: стало ли меньше гостей после 17 марта

35:58 – о том, как сейчас работают калининградские таксисты

39:20 – как живёт обычная калининградская семья в добровольной самоизоляции