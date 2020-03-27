Пятничная «летучка»: итоги рабочей недели

27 Март 2020 2020-03-27T10:48:39+03:00

Инфодемия, обсерватор и санитайзер: выбираем слово недели 00:00 00:00

14:12 – почему на следующей неделе лучше «жить анахоретом», как появилось слово «авось» и какие слова должны быть в «словаре коронавируса»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»

26:35 – «Ничего нет более дорогого на свете, чем дарить людям радость и счастье»: калининградка Виктория Абдулина о 12 каштанах, которые её семья высадила в городе

33:07 – какой будет погода в выходные

37:10 – какие цветы подарил девушке герой песни «Букет»: розыгрыш призов от магазина «Равновесие»

44:28 – обзор событий недели с порталом Клопс: фейки и не фейки о коронавирусе, а также калининградка в программе «Давай поженимся»