2020-03-27T10:48:39+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

Пятничная «летучка»: итоги рабочей недели

Говорит КалининградГоворит Калининград

Словарь коронавируса, 12 каштанов в подарок городу и утренняя гимнастика с «Равновесием»

Инфодемия, обсерватор и санитайзер: выбираем слово недели

00:00
00:00

14:12 – почему на следующей неделе лучше «жить анахоретом», как появилось слово «авось» и какие слова должны быть в «словаре коронавируса»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»

26:35 – «Ничего нет более дорогого на свете, чем дарить людям радость и счастье»: калининградка Виктория Абдулина о 12 каштанах, которые её семья высадила в городе

33:07 – какой будет погода в выходные

37:10 – какие цветы подарил девушке герой песни «Букет»: розыгрыш призов от магазина «Равновесие»

44:28 – обзор событий недели с порталом Клопс: фейки и не фейки о коронавирусе, а также калининградка в программе «Давай поженимся»

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка.Подводим итоги недели и выбираем слово недели. Розыгрыш приза в 8:40 Телефон прямого эфира: 92-10-72

Скачать передачу [mp3, 128.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В центре Калининграде пьяный водитель микроавтобуса сбил пешехода и скрылся
В Славском районе сбили насмерть 69-летнего пешехода
Под Калининградом в ДТП пострадал пьяный водитель «Хендая»
Международный форум янтарной отрасти в Свелогорске перенесли с июня на сентябрь
Мэрия Калининграда опубликовала телефоны «горячих линий» на время нерабочей недели
Автобусы без остановок и запрет экскурсий: На Куршской косе вводят ограничения
27 калининградских НКО получили гранты на 10 млн рублей
Запрет на прогулки детей без родителей в торговых центрах оказался фейком
Власти сообщили, какие профессии сейчас востребованы в Калининградской области
Калининградская полиция выявила 10 нарушителей режима самоизоляции
Калининградский перевозчик: На всех погранпереходах в Европе введен пограничный контроль
В Калининграде женщина сломала руки и ноги при падении на тротуаре на ул. Челнокова