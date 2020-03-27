Пятничная «летучка»: итоги рабочей недели
Словарь коронавируса, 12 каштанов в подарок городу и утренняя гимнастика с «Равновесием»
Инфодемия, обсерватор и санитайзер: выбираем слово недели
14:12 – почему на следующей неделе лучше «жить анахоретом», как появилось слово «авось» и какие слова должны быть в «словаре коронавируса»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»
26:35 – «Ничего нет более дорогого на свете, чем дарить людям радость и счастье»: калининградка Виктория Абдулина о 12 каштанах, которые её семья высадила в городе
33:07 – какой будет погода в выходные
37:10 – какие цветы подарил девушке герой песни «Букет»: розыгрыш призов от магазина «Равновесие»
44:28 – обзор событий недели с порталом Клопс: фейки и не фейки о коронавирусе, а также калининградка в программе «Давай поженимся»
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка.Подводим итоги недели и выбираем слово недели. Розыгрыш приза в 8:40 Телефон прямого эфира: 92-10-72