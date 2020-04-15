Дистанционное обучение: взгляд из семьи и из школы

15 Апр 2020 2020-04-15T10:40:08+03:00

Директор школы: Сейчас каждый родитель может увидеть реальные возможности своего ребёнка 00:00 00:00

– Взгляд на дистанционку со сторону родителей: «Понять, куда это сдавать, как это сдавать и когда это сдавать, невозможно. А потом ставят двойки».

– Взгляд на дистанционку со сторону школы: «Сейчас каждый родитель может увидеть реальные возможности своего ребёнка».

– Как принять участие в виртуальных спортивных тренировках.

– Проверьте, правильно ли у вашего ребёнка организован день. Советы психолога: Как научить ребёнка правильно распределять своё время.

– Рубрика «Алё, у вас все дома?»: звоним без предупреждения слушателям радио КП