Дистанционное обучение: взгляд из семьи и из школы
Как Калининград переживает дистанционку: плюсы и минусы. А также советы родителям, как научить ребёнка планировать день
Директор школы: Сейчас каждый родитель может увидеть реальные возможности своего ребёнка
– Взгляд на дистанционку со сторону родителей: «Понять, куда это сдавать, как это сдавать и когда это сдавать, невозможно. А потом ставят двойки».
– Взгляд на дистанционку со сторону школы: «Сейчас каждый родитель может увидеть реальные возможности своего ребёнка».
– Как принять участие в виртуальных спортивных тренировках.
– Проверьте, правильно ли у вашего ребёнка организован день. Советы психолога: Как научить ребёнка правильно распределять своё время.
– Рубрика «Алё, у вас все дома?»: звоним без предупреждения слушателям радио КП
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Дистанционка.Дистанционное обучение: взгляд из семьи и из школы. Как научить ребёнка планировать свой день. Телефон прямого эфира: 92-10-72