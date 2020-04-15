2020-04-15T10:40:08+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Дистанционное обучение: взгляд из семьи и из школы

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как Калининград переживает дистанционку: плюсы и минусы. А также советы родителям, как научить ребёнка планировать день

Директор школы: Сейчас каждый родитель может увидеть реальные возможности своего ребёнка

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– Взгляд на дистанционку со сторону родителей: «Понять, куда это сдавать, как это сдавать и когда это сдавать, невозможно. А потом ставят двойки».

– Взгляд на дистанционку со сторону школы: «Сейчас каждый родитель может увидеть реальные возможности своего ребёнка».

– Как принять участие в виртуальных спортивных тренировках.

– Проверьте, правильно ли у вашего ребёнка организован день. Советы психолога: Как научить ребёнка правильно распределять своё время.

– Рубрика «Алё, у вас все дома?»: звоним без предупреждения слушателям радио КП

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Дистанционка.Дистанционное обучение: взгляд из семьи и из школы. Как научить ребёнка планировать свой день. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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