Я здоров, в моём организме больше коронавируса нет
Интервью с вылечившимся от коронавируса калининградцем, а также новые правила режима самоизоляции
Вылечившийся от коронавируса: Болезнь длилась без двух дней месяц
В программе:
— когда в Калининграде можно будет наблюдать парад планет
— что делать, если прописан не там, где живёшь, как будет работать общественный транспорт, какие документы нужно брать с собой, выходя на улицу, и другие частные вопросы об ужесточении режима самоизоляции
— «сотрудник полиции имеет право задержать человека без документов» (как правильно реагировать на встречу с полицейским)
— «я понял, что безопасен для окружающих, когда врач первый раз зашёл в палату без защитного костюма» (интервью с вылечившимся от коронавируса калининградцем)
— рубрика «Алё, у вас все дома?»: звоним без предупреждения слушателям радио КП
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Ужесточение самоизоляции.С 16 апреля в Калининграде ужесточается режим самоизоляции: объясняем новые правила перемещения по городу. Телефон прямого эфира: 92-10-72