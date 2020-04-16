2020-04-16T13:46:37+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Я здоров, в моём организме больше коронавируса нет

Говорит КалининградГоворит Калининград

Интервью с вылечившимся от коронавируса калининградцем, а также новые правила режима самоизоляции

Вылечившийся от коронавируса: Болезнь длилась без двух дней месяц

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В программе:

— когда в Калининграде можно будет наблюдать парад планет

— что делать, если прописан не там, где живёшь, как будет работать общественный транспорт, какие документы нужно брать с собой, выходя на улицу, и другие частные вопросы об ужесточении режима самоизоляции

— «сотрудник полиции имеет право задержать человека без документов» (как правильно реагировать на встречу с полицейским)

— «я понял, что безопасен для окружающих, когда врач первый раз зашёл в палату без защитного костюма» (интервью с вылечившимся от коронавируса калининградцем)

— рубрика «Алё, у вас все дома?»: звоним без предупреждения слушателям радио КП

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Ужесточение самоизоляции.С 16 апреля в Калининграде ужесточается режим самоизоляции: объясняем новые правила перемещения по городу. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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