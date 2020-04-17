2020-04-17T15:38:39+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

Пятничная «летучка»: итоги третьей недели самоизоляции

Говорит КалининградГоворит Калининград

Ужесточение, справки, «социальное разобщение» и почему «соскучиться по вас» - это правильно, а «соскучиться за вами» - нет

Ужесточение, справка, карантикулы: выбираем слово недели

00:00
00:00

11:48 – каким раствором дезинфицируют улицы Калининграда

17:20 – как правильно «соскучиться за вами» или «соскучиться по вам» и что такое «социальное разобщение»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»

28:08 – куда жаловаться, если вы считаете, что вас незаконно оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

37:30 – как получить 50 тысяч рублей, если ты самозанятый, и как заработать, если сейчас твоя профессия не востребована: обзор событий недели с порталом Клопс

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели, выбираем слово недели и звоним калининградцам в рубрике Алё, у вас все дома?

Скачать передачу [mp3, 116.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4012) 92-1072+7 963 738 1072
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Все массовые мероприятия в Калининградской области будут под запретом еще месяц
«Комсомолка» предлагает бесконтактную доставку свежих газет!
В Калининграде пассажирам на Северном и Южном вокзалах будут измерять температуру
Оперштаб: Пасхальное богослужение во всех храмах области пройдет без прихожан
Калининградцы, несмотря на коронавирус, выкупили путевки в детские летние лагеря
Александр Кравченко: Калининградцам окажут помощь при обострении хронических заболеваний
Алексей Силанов пообещал выделить бюджетные деньги для помощи Калининградскому зоопарку
Министр: Помощь онкобольным в Калининграде оказывают в полном объеме
Глава Калининграда рассказал, сколько дошкольников посещают дежурные группы в детсадах
Министр здравоохранения: Ситуация с коронавирусом в Калининграде стабильно тяжелая
В Калининградской области 10 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Силанов: Бюджет недополучил 12 млн рублей из-за продления проездных на общественный транспорт
Российские ученые создали экспресс-тест, который позволяет за 30 минут определять коронавирус
Стало известно, где в Калининграде будут бесплатно раздавать маски
Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразились двое детей 7 и 13-ти лет
В ДТП на ул. Нарвской в Калининграде пострадала пассажирка «Фольксвагена»
В Калининградской области вводится двухмесячный запрет на любительскую рыбалку
В Калининграде начали обновлять дорожную разметку
Калининградское правительство направляет 85 млн рублей на субсидии малому бизнесу