Пятничная «летучка»: итоги третьей недели самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T15:38:39+03:00

Ужесточение, справка, карантикулы: выбираем слово недели 00:00 00:00

11:48 – каким раствором дезинфицируют улицы Калининграда

17:20 – как правильно «соскучиться за вами» или «соскучиться по вам» и что такое «социальное разобщение»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»

28:08 – куда жаловаться, если вы считаете, что вас незаконно оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

37:30 – как получить 50 тысяч рублей, если ты самозанятый, и как заработать, если сейчас твоя профессия не востребована: обзор событий недели с порталом Клопс