Пятничная «летучка»: итоги третьей недели самоизоляции
Ужесточение, справки, «социальное разобщение» и почему «соскучиться по вас» - это правильно, а «соскучиться за вами» - нет
Ужесточение, справка, карантикулы: выбираем слово недели
11:48 – каким раствором дезинфицируют улицы Калининграда
17:20 – как правильно «соскучиться за вами» или «соскучиться по вам» и что такое «социальное разобщение»: ответы в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»
28:08 – куда жаловаться, если вы считаете, что вас незаконно оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
37:30 – как получить 50 тысяч рублей, если ты самозанятый, и как заработать, если сейчас твоя профессия не востребована: обзор событий недели с порталом Клопс
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Пятничная летучка .Подводим итоги недели, выбираем слово недели и звоним калининградцам в рубрике Алё, у вас все дома?