2020-04-20T14:32:12+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Режим самоизоляции и нелегальная торговля: «работы прибавилось»

Говорит КалининградГоворит Калининград

О работе муниципальных патрулей и комитета муниципального контроля рассказывает замглавы администрации Калининграда Евгений Чернышёв

Прогноз: Нелегальные торговцы выйдут на улицу ещё в большем количестве, чем до ограничительных мер

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ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Незаконная торговля и коронавирус.Как работает комитет муниципального контроля - на вопросы отвечает председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев. Телефон прямого эфира: 92-10-72

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