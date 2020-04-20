Режим самоизоляции и нелегальная торговля: «работы прибавилось»
О работе муниципальных патрулей и комитета муниципального контроля рассказывает замглавы администрации Калининграда Евгений Чернышёв
Прогноз: Нелегальные торговцы выйдут на улицу ещё в большем количестве, чем до ограничительных мер
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Незаконная торговля и коронавирус.Как работает комитет муниципального контроля - на вопросы отвечает председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев. Телефон прямого эфира: 92-10-72