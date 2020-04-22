Кант с рождения самоизолировался в Кёнигсберге

22 Апр 2020 2020-04-22T11:58:02+03:00

Кант: Глобальность мира приводит к тому, что нам нужно беречь друг друга 00:00 00:00

01:12 – как Иммануил Кант отмечал свой день рождения;

07:11 – об эпидемии, которая была во времена Канта и которая тоже пришла в Европу из Китая;

19:12 – что приготовить в честь дня рождения Канта, старинный и очень простой рецепт (все продукты точно есть у вас дома);

24:20 – о том, чему научит нас самоизоляция.