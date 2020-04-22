2020-04-22T11:58:02+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОН

Кант с рождения самоизолировался в Кёнигсберге

Говорит КалининградГоворит Калининград

22 апреля – день рождения Иммануила Канта. Какие мысли великого философа можно применить к сегодняшней ситуации?

Кант: Глобальность мира приводит к тому, что нам нужно беречь друг друга

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01:12 – как Иммануил Кант отмечал свой день рождения;

07:11 – об эпидемии, которая была во времена Канта и которая тоже пришла в Европу из Китая;

19:12 – что приготовить в честь дня рождения Канта, старинный и очень простой рецепт (все продукты точно есть у вас дома);

24:20 – о том, чему научит нас самоизоляция.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: Кант и самоизоляция.На какие философские мысли вас наводит вся эта ситуация с коронавирусом? Телефон прямого эфира: 92-10-72

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