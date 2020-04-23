«Летучка»: итоги четвёртой недели самоизоляции
Как можно помочь приютам для бездомных животных и что калининградцы «нашёптывают полицейским»
Нефть, коронабесие и «нашёптывать полицейским»: выбираем слово недели
01:17 – в истории России уже было «великое сидение» и «великое стояние», что значат эти выражения: ответ в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;
12:05 – почему весной калининградцы чаще забирают животных из приютов и стала ли эта весна исключением;
18:50 – калининградка с тремя детьми осталась без работы и без денег, чем на самоизоляции заняты парикмахеры и такси с перегородками: обзор событий недели с порталом Клопс.
ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: События недели.