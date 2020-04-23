«Летучка»: итоги четвёртой недели самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T11:23:06+03:00

Нефть, коронабесие и «нашёптывать полицейским»: выбираем слово недели 00:00 00:00

01:17 – в истории России уже было «великое сидение» и «великое стояние», что значат эти выражения: ответ в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

12:05 – почему весной калининградцы чаще забирают животных из приютов и стала ли эта весна исключением;

18:50 – калининградка с тремя детьми осталась без работы и без денег, чем на самоизоляции заняты парикмахеры и такси с перегородками: обзор событий недели с порталом Клопс.