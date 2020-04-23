2020-04-23T11:23:06+03:00
Говорит Калининград
Василий МАСАЛЬСКИЙСветлана БАРОНСветлана ШУНЕЙКОМария МАСАЛЬСКАЯ

«Летучка»: итоги четвёртой недели самоизоляции

Говорит КалининградГоворит Калининград

Как можно помочь приютам для бездомных животных и что калининградцы «нашёптывают полицейским»

Нефть, коронабесие и «нашёптывать полицейским»: выбираем слово недели

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01:17 – в истории России уже было «великое сидение» и «великое стояние», что значат эти выражения: ответ в рубрике «Стеклянный, оловянный, деревянный»;

12:05 – почему весной калининградцы чаще забирают животных из приютов и стала ли эта весна исключением;

18:50 – калининградка с тремя детьми осталась без работы и без денег, чем на самоизоляции заняты парикмахеры и такси с перегородками: обзор событий недели с порталом Клопс.

ГОВОРИТ КАЛИНИНГРАД: События недели.

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